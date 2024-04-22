Apple yapay zeka şirketi satın aldı

iOS 18 ile birlikte iPhone’ları daha zeki hale getirmeyi amaçlayan şirket, bu amaç da dahil olmak üzere hedeflerine ulaşmak için bazı firmalarla iş birlikleri kuruyor, bazılarını ise bünyesine katıyor. Son olarak Apple’ın Fransız bir yapay zeka şirketini satın aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…