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Teknoloji-Bilişim
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Apple yapay zeka şirketi satın aldı

2024-04-22 23:31:32
Apple yapay zeka şirketi satın aldı

Yapay zekada kaybettiği zamanı telafi etmek isteyen Apple, Fransız merkezli Datakaleb şirketini satın aldı.

#1
Foto - Apple yapay zeka şirketi satın aldı

Apple, son yıllarda yapay zeka alanına daha fazla yatırım yaparak burada aktif rol oynamak istiyor.

#2
Foto - Apple yapay zeka şirketi satın aldı

iOS 18 ile birlikte iPhone’ları daha zeki hale getirmeyi amaçlayan şirket, bu amaç da dahil olmak üzere hedeflerine ulaşmak için bazı firmalarla iş birlikleri kuruyor, bazılarını ise bünyesine katıyor. Son olarak Apple’ın Fransız bir yapay zeka şirketini satın aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

#3
Foto - Apple yapay zeka şirketi satın aldı

2024’ün başında Kanada merkezli DarwinAI şirketini çatısı altına alan Apple’ın Aralık 2023’te Fransız yapay zeka kuruluşu Datakaleb’i satın aldığı ortaya çıktı.

#4
Foto - Apple yapay zeka şirketi satın aldı

İki firma arasındaki bu anlaşma daha önce açıklanmamıştı. Bu nedenle Apple’ın kaç paraya satın aldığı bilinmiyor. Ancak birkaç milyon euro harcadığı bildiriliyor.

#5
Foto - Apple yapay zeka şirketi satın aldı

Datakaleb’in derin sinir ağlarını küçültmeye ve daha verimli hale getirmeye odaklanan bir şirket olduğu biliniyor.

#6
Foto - Apple yapay zeka şirketi satın aldı

Algoritmaların sıkıştırılması konusunda çalışmalar gerçekleştiren firma, böylelikle işlem algoritmalarının daha az enerji tüketmesini sağlıyor.

#7
Foto - Apple yapay zeka şirketi satın aldı

Aktarılan bilgilere göre yıllık geliri yaklaşık 1 milyon euro olan şirket, 2021 yılında pandemi sürecinde bir konser salonunda ziyaretçilerin maske takıp takmadığını denetlemek amacıyla yüz tanıma teknolojisi kullanmış.

#8
Foto - Apple yapay zeka şirketi satın aldı

Datakaleb’in Apple için ne gibi çalışmalar yapacağı ise şimdilik bilinmiyor. Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili yeni bilgiler gelebilir.

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