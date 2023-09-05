Apple ve Microsoft AB'ye itiraz etti

Tüm bunların yanı sıra ortaya çıkan bazı bilgilere göre iMessage ve Bing hizmetleri de bu listede olacak. Apple ile Microsoft’a göre ise iMessage ve Bing, bu listede olacak kadar büyük bir uygulama değil. Bunun yanı sıra iki şirketin de hizmetlerini listeden kaldırmak için uğraştıkları iddia ediliyor.