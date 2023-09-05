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Teknoloji-Bilişim
10
Apple ve Microsoft AB'ye itiraz etti

2023-09-05 19:11:17
Apple ve Microsoft AB'ye itiraz etti

ABD'li teknoloji firmaları Apple ile Microsoft, Avrupa Birliği'nin sunmuş olduğu Dijital Piyasalar Yasası'na itiraz etti.

#1
Foto - Apple ve Microsoft AB'ye itiraz etti

Avrupa Birliği, son zamanlarda dijital alanla ilgili birtakım düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte yeni düzenleme Dijital Piyasalar Yasası (DMA), dikkat çeken bir soruna yol açtı.

#2
Foto - Apple ve Microsoft AB'ye itiraz etti

Son haberlere göre pek çok teknoloji şirketini direkt olarak etkileyen bu düzenleme özellikle Apple ve Microsoft’u zor duruma sokmuş gibi duruyor. İşte nedeni!

#3
Foto - Apple ve Microsoft AB'ye itiraz etti

Avrupa Birliği (AB), bünyesinde faaliyet gösteren ürün ve hizmetlerin beraber çalışabilir durumda olmasını zorunlu kılan bir düzenlemeye gitti. “Dijital Piyasalar Yasası” (DMA) adı verilen bu yasa ise birçok teknoloji şirketini doğrudan etkiliyor duruma geldi. Ancak son haberler Apple ve Microsoft tarafında sıkıntı olduğunu gözler önüne serdi.

#4
Foto - Apple ve Microsoft AB'ye itiraz etti

Yapılan açıklamaya göre yetkililer yarın Dijital Piyasalar Yasası kapmasında bir liste yayınlayacak. Bu liste içerisinde ise bazı teknoloji şirketlerine ait olan ürünler ve hizmetler bulunacak.

#5
Foto - Apple ve Microsoft AB'ye itiraz etti

AB ise listedeki ürünlerden ve hizmetlerden birlikte çalışabilirlik ve rekabet kurallarına uygun davranmalarını isteyecek.

#6
Foto - Apple ve Microsoft AB'ye itiraz etti

Tüm bunların yanı sıra ortaya çıkan bazı bilgilere göre iMessage ve Bing hizmetleri de bu listede olacak. Apple ile Microsoft’a göre ise iMessage ve Bing, bu listede olacak kadar büyük bir uygulama değil. Bunun yanı sıra iki şirketin de hizmetlerini listeden kaldırmak için uğraştıkları iddia ediliyor.

#7
Foto - Apple ve Microsoft AB'ye itiraz etti

Ayrıca Apple ile Microsoft için listede yer alan tek hizmet iMessage ve Bing değil. Örneğin, Microsoft’a ait Windows işletim sistemi de listede yer alıyor ve şirket bu hizmet için AB’ye itiraz da bulunmuyor. Aynı şekilde Apple için de iOS işletim sistemi listede yer alıyor ancak şirket bunun için bir adım atmıyor.

#8
Foto - Apple ve Microsoft AB'ye itiraz etti

Bunların dışında söz konusu Bing ve iMessage olduğunda şirket itiraz ediyor. İddialara göre Microsoft, Google’ın Bing’e göre daha popüler olduğunu belirtti.

#9
Foto - Apple ve Microsoft AB'ye itiraz etti

Apple da aynı şekilde iMessage hizmetinin o kadar popüler olmadığını ifade ediyor. İtirazın onaylanmaması durumunda iki şirket, hizmetlerini rakip platformlarla birlikte çalışabilir hale getirmek zorunda kalacak.

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