2023-02-28 19:12:49 Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu
Apple, iPhone serisini USB-C girişine çevirerek AB kurallarına uyuyor. Ancak, şirket yalnızca kendi Made for iPhone (MFi) programı tarafından onaylanmış USB-C aksesuarlarını destekleyecek. AB Parlamentosu'nun 2024 sonuna kadar tüm teknolojik ürünlerde USB-C bağlantı noktası kullanımı kararı almasıyla, Apple'ın bu adımı bekleniyordu. iPhone 15 serisiyle birlikte, yalnızca MFi onaylı USB-C aksesuarları kullanılabilecek ve diğer firmalara ait kablolarda veri aktarım hızı düşebilecek.