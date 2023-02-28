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Teknoloji-Bilişim
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Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

2023-02-28 19:12:49
Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

Apple, iPhone serisini USB-C girişine çevirerek AB kurallarına uyuyor. Ancak, şirket yalnızca kendi Made for iPhone (MFi) programı tarafından onaylanmış USB-C aksesuarlarını destekleyecek. AB Parlamentosu'nun 2024 sonuna kadar tüm teknolojik ürünlerde USB-C bağlantı noktası kullanımı kararı almasıyla, Apple'ın bu adımı bekleniyordu. iPhone 15 serisiyle birlikte, yalnızca MFi onaylı USB-C aksesuarları kullanılabilecek ve diğer firmalara ait kablolarda veri aktarım hızı düşebilecek.

#1
Foto - Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

Apple, AB'nin kurallarına uyarak iPhone serisini USB-C girişine çeviriyor. Ancak şirket Made for iPhone (MFi) prensibine uyacak.

#2
Foto - Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden birisi olan Apple, iPhone 14 serisiyle yoluna dolu dizgin devam ederken bir yandan da iPhone 15 için hazırlıklarına devam ediyor. Bu yılın son çeyreğinde sahne alması beklenen iPhone 15 serisinde bazı önemli değişiklikler bekleniyor.

#3
Foto - Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

Avrupa Birliği Parlamentosu, geçtiğimiz yılın Haziran ayında vermiş olduğu kararla 2024‘ün sonuna kadar Avrupa’da satışa çıkan teknolojik ürünlerin USB-C bağlantı noktasına geçiş yapmasına karar verdi.

#4
Foto - Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

Elbette bu karardan sonra gözler Apple’a döndü.

#5
Foto - Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

Uzun yıllardır Lightning bağlantısı ile özdeşleşen Apple, iPhone 15 serisiyle USB-C bağlantı noktasına geçecek.

#6
Foto - Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

Ancak şirket, yine kendi ürünlerinin kullanılması için bir dizi uygulamalara başvuruyor.

#7
Foto - Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

iPhone 15 serisi, sadece Made for iPhone (MFi) programı tarafından onaylanmış olan standart USB-C aksesuarlarını destekleyecek.

#8
Foto - Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

Made for iPhone (MFi) desteği olmayan, başka şirketlere ait USB-C kablolarının kullanılması durumunda veri aktarma hızı oldukça düşecek.

#9
Foto - Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

Bazı kaynaklara göre ise “Bu aksesuar desteklenmiyor” uyarısı vererek kullanımına izin vermeyecek.

#10
Foto - Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

Avrupa Birliği’nin bu yaptırım kararındaki en önemli etkenlerin başında teknolojik atıklar geliyor.

#11
Foto - Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

Günümüzde teknolojik aletler oldukça sık değişime uğruyor.

#12
Foto - Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

Hal böyle olunca kullanılamayan şarj cihazları ve kulaklıklar bir bakıma çöp niteliği taşıyor.

#13
Foto - Apple uyarılara rağmen bildiğini okudu

Apple’ın son adımının AB’nin isteklerine ne kadar uyguğu ise tartışma konusu.

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