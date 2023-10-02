Apple uyardı: Sosyal medyadan yazmayın

Apple’ın ilk olarak Twitter, YouTube ve Apple Destek Topluluğu gibi platformlardaki ücretli sosyal medya destek danışmanlığı rollerini sonlandırmak istediği bildirildi. Ancak şirketten gelen açıklama, sosyal medyadaki tüm yardımların durdurulduğunu gösteriyor. Apple ilk olarak 2016 yılında Twitter’da kullanıcı desteğine başlamış ve müşterilere yardımcı olmak için sosyal platformlardan yararlanmıştı. Ancak günümüzde tamamen uygulama ve site tabanlı yardıma geçiş yapmış durumda.