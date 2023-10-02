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Teknoloji-Bilişim
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Apple uyardı: Sosyal medyadan yazmayın

2023-10-02 22:30:05
Apple uyardı: Sosyal medyadan yazmayın

ABD'li teknoloji firması Apple sosyal medya üzerinden destek vermeyi bırakacağını belirtti.

#1
Foto - Apple uyardı: Sosyal medyadan yazmayın

Teknoloji şirketlerinin X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarından kullanıcılara özel destek sağladığını biliyoruz.

#2
Foto - Apple uyardı: Sosyal medyadan yazmayın

Ancak Apple bu konuda daha yeni bir yaklaşım benimseyerek sosyal medya üzerinden destek vermeyi bırakacağını açıkladı. Şirket artık sadece kendi uygulaması üzerinden yardım sağlayacak.

#3
Foto - Apple uyardı: Sosyal medyadan yazmayın

Apple, sosyal medya üzerinden destek vermeyi bıraktı Apple, kullanıcılara yönelik destek operasyonlarını X (Twitter) ve YouTube gibi sosyal medya platformlarından uzaklaştırmaya karar verdiğini açıkladı.

#4
Foto - Apple uyardı: Sosyal medyadan yazmayın

Bunun yerine uygulama tabanlı veya site üzerinde desteğe odaklanmaya başladı.

#5
Foto - Apple uyardı: Sosyal medyadan yazmayın

Ekim ayı itibarıyla “@AppleSupport” Twitter hesabı artık insanlar tarafından kontrol edilmeyecek. Bu hesabı etiketleyerek yardım isteyen kullanıcılar, botlar tarafından oluşturulacak cevaplar ile Apple’ın web sitesine veya Apple Destek YouTube kanalına yönlendirecek.

#6
Foto - Apple uyardı: Sosyal medyadan yazmayın

Apple’ın ilk olarak Twitter, YouTube ve Apple Destek Topluluğu gibi platformlardaki ücretli sosyal medya destek danışmanlığı rollerini sonlandırmak istediği bildirildi. Ancak şirketten gelen açıklama, sosyal medyadaki tüm yardımların durdurulduğunu gösteriyor. Apple ilk olarak 2016 yılında Twitter’da kullanıcı desteğine başlamış ve müşterilere yardımcı olmak için sosyal platformlardan yararlanmıştı. Ancak günümüzde tamamen uygulama ve site tabanlı yardıma geçiş yapmış durumda.

#7
Foto - Apple uyardı: Sosyal medyadan yazmayın

Apple’ın bu kararı almasında Elon Musk ve X platformundaki değişikliklerin etkisinin olup olmadığı bilinmiyor. Ancak tüm sosyal medya desteğinin sonlandırılması Apple’ın strateji değiştirdiğini gösteriyor.

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