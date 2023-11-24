Apple talimat verdik diyerek duyurdu: iPhone'unuzu meraklı gözlerden koruyacak 'omuz sörfü koruması'

Açıkçası geniş bir görüş alanı kullanıcılar için avantajlı, çünkü ekranda ne olduğunu görmek için doğrudan ekrana bakmanız gerekmiyor. Özellikle önünde hareket ettiğiniz büyük bir monitörde bu can sıkıcı olabilir. iPhone 15'in en çok şikayet edilen özelliği, iPhone 16'da da değişmeyebiliriPhone 15'in en çok şikayet edilen özelliği, iPhone 16'da da değişmeyebilir Ancak bir ekranda görüş alanı ne kadar geniş olursa, ekrandaki faaliyetleriniz o kadar az gizli kalıyor. Apple, patentlerinden birinde "Dizüstü bilgisayar veya ekranlı başka bir cihaz kullanıcısının cihazı halka açık bir yerde kullanması gibi bazı durumlarda, geniş görüş açısı gizliliği tehlikeye attığı için istenmeyen bir durumdur" diyor. Apple'ın bu ekran teknolojisini, cihaz üretim maliyetine çok fazla ekleme yapmadan çalışacak şekilde geliştirip geliştiremeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek. Şişrket şu anda cihaz ekranları için Samsung ve LG gibi üçüncü taraf üreticilere bağımlı, bu nedenle bir aşamada onların da olaya dahil olması gerekecek.