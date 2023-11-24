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Teknoloji-Bilişim
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Apple talimat verdik diyerek duyurdu: iPhone'unuzu meraklı gözlerden koruyacak 'omuz sörfü koruması'

2023-11-24 18:11:17
Apple talimat verdik diyerek duyurdu: iPhone'unuzu meraklı gözlerden koruyacak 'omuz sörfü koruması'

Apple, gizlilik odaklı iki yeni patentle ekranlarınızı yabancı gözlerden korumanıza yardımcı olacak önlemler almanın peşinde. Eğer patentte bahsedilenler gerçekleştirilebilirse, "omuz sörfü" adı verilen bu durumu ortadan kaldırabilir.

#1
Foto - Apple talimat verdik diyerek duyurdu: iPhone'unuzu meraklı gözlerden koruyacak 'omuz sörfü koruması'

"Omuz sörfü", siz PIN veya parola gibi hassas bilgileri girerken, iyi niyetli olmayan birinin telefonunuza yandan, size "çaktırmadan" bakması anlamına geliyor. Bu büyük bir sorun ve Apple bunun iPhone'larda gerçekleşme riskini azaltmak istiyor. AppleInsider'ın haberine göre, Apple kısa süre önce bu sorunla başa çıkabilmek için iki yeni patent başvurusunda bulundu. Bunlardan ilki, telefon ekranındaki alt katmanlardan biri olacak şekilde "ışığı engelleyen bir katman" içeren ve sadece doğrudan ekrana baktığınızda ekrandan gelen ışığı görebilmenizi sağlayan bir gizlilik filmi üzerine.

#2
Foto - Apple talimat verdik diyerek duyurdu: iPhone'unuzu meraklı gözlerden koruyacak 'omuz sörfü koruması'

İkincisi ise "ayarlanabilir görüş açısına sahip ekranlar." Bu, kullanıcıların gerektiğinde ekranın görüş açısını anında değiştirebileceklerini öne sürüyor. Başka bir deyişle, ne yaptığınıza başkalarının bakmasını istemediğiniz durumlarda özel görüntüleme modunu açabileceksiniz. Bu patentler özellikle iPhone'lara yönelik değil ve burada özetlenen teknoloji iPad'lerden iMac'lere kadar her şeye uygulanabilir. Yine de bu başvurular yalnızca şirketlerin ne tür teknolojiler araştırdığını göstermeye yarıyor ve söz konusu teknolojinin herhangi bir tüketici ürününde yer alacağının garantisi yok.

#3
Foto - Apple talimat verdik diyerek duyurdu: iPhone'unuzu meraklı gözlerden koruyacak 'omuz sörfü koruması'

Açıkçası geniş bir görüş alanı kullanıcılar için avantajlı, çünkü ekranda ne olduğunu görmek için doğrudan ekrana bakmanız gerekmiyor. Özellikle önünde hareket ettiğiniz büyük bir monitörde bu can sıkıcı olabilir. iPhone 15'in en çok şikayet edilen özelliği, iPhone 16'da da değişmeyebiliriPhone 15'in en çok şikayet edilen özelliği, iPhone 16'da da değişmeyebilir Ancak bir ekranda görüş alanı ne kadar geniş olursa, ekrandaki faaliyetleriniz o kadar az gizli kalıyor. Apple, patentlerinden birinde "Dizüstü bilgisayar veya ekranlı başka bir cihaz kullanıcısının cihazı halka açık bir yerde kullanması gibi bazı durumlarda, geniş görüş açısı gizliliği tehlikeye attığı için istenmeyen bir durumdur" diyor. Apple'ın bu ekran teknolojisini, cihaz üretim maliyetine çok fazla ekleme yapmadan çalışacak şekilde geliştirip geliştiremeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek. Şişrket şu anda cihaz ekranları için Samsung ve LG gibi üçüncü taraf üreticilere bağımlı, bu nedenle bir aşamada onların da olaya dahil olması gerekecek.

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