2024-08-20 19:23:48 Apple robot için imzalar atıldı!
Apple ve Foxconn, yeni bir akıllı robot projesi için çalışıyor. Yeni iddialar, Apple'ın operasyonlarını genişlettiğini ortaya koydu.
Apple ve Foxconn, yeni bir akıllı robot projesi için çalışıyor. Yeni iddialar, Apple'ın operasyonlarını genişlettiğini ortaya koydu.
Her gün daha da hızlı gelişmeye devam eden teknolojilere robotlar da eklenecek gibi görünüyor. Apple da yeni bir robot üzerinde çalışıyor olabilir. Son raporlar, Apple ve en büyük üretim ortağının akıllı ev robotu için anlaştığını ortaya koydu.
Apple ve Foxconn, ev robotu için anlaştı mı? Yeni raporlar, Apple’ın robot teknolojisine adım atmaya hazırlandığını ortaya koydu. Buna göre teknoloji devi, iPhone ve iPad üretimlerinde uzun süredir ortaklığı olan Foxconn ile anlaşma sağladı. Asya’dan gelen raporlara göre Apple, 1000 dolarlık robotu için Foxconn ile görüşüyor.
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Apple robotu; eğilebilen, 360 derece dönebilen ve hareket için aktüatörlere sahip “akıllı ev komuta merkezi ve video konferans cihazı” olarak tanımlanıyor.
Foxconn’un ise Asya pazarında FoxBots adı verilen kendi robotlarını ürettiğini biliyoruz. Bu deneyim, Apple’ın robotik girişimi için ideal görünüyor.
Başkan Yardımcısı Kevin Lynch’in liderliğinde Apple, gizli projesi üzerinde çalışmak üzere birkaç yüz kişilik bir ekip oluşturdu. Foxconn fabrikasına giderek FoxBot üretimini inceleyen ekip, şirketin seri parça üretmesini de inceledi.
Önceki iddialara göre Apple’ın robotik kolu; aşağı yukarı hareket edebiliyor, 360 derece dönebiliyor, ve birçok görevi yerine getirebiliyor. Masaüstü cihaz olarak tanıtılacak robotun akıllı evleri kontrol etmek, görüntülü konferanslara katılmak, ev güvenliğini izlemek, ve bu tarz birçok görevi insanlar için kolaylaştırması bekleniyor.
Apple ve Foxconn arasındaki anlaşma, standart iPhone üretiminden robotik ve yapay zeka merkezli yeni operasyonlara geçiş için oldukça önemli. Apple’ın robotik cihazı 2026-2027 yılları arasında tanıtması bekleniyor.
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