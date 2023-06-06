2023-06-06 09:55:47 Apple karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıttı!
Vision Pro önümüzdeki yılın ilk aylarında ABD'de 3.500 dolardan satışa sunulacak. Ürün 2024 yılı içinde diğer ülkelerde de satışa çıkacak. Apple'ın yeni ürünü Vision Pro'nun fiyatı ve merak edilen özellikleri neler? Apple, 2014 yılından bu yana ilk büyük ürünü olan Vision Pro adlı karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Apple'ın yıllık geliştiriciler toplantısında tanıtılan ürün, şirketin Teknoloji Geliştirme Grubu adlı bölümü tarafından 2016 yılından bu yana hem donanım hem de yazılım açısından yıllardır süren çalışmanın geldiği noktaya işaret ediyor. Vision Pro'nun tanıtımını yapan Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, ürünü "Güçlü kişisel teknolojiye yeni bir boyut getirecek bir yolculuğun başlangıcı" olarak tanımladı.