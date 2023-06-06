Apple karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıttı!

Vision Pro'nun özellikleri neler? Uygulamaları farklı bir gözle görme imkanı sunan olan ürün, kullanıcılara gözleri ve elleriyle uygulamalarda gezinmesine ve sesleriyle arama yapmasına olanak sağlıyor. Gözlük "Eyesight" adını taşıyan özelliği, kullanıcılarına yanlarındaki kişilerle bir deneyim yaşamak ya da iletişimde bulunmak isteyip istememesine bağlı olarak şeffaf ya da opak olmasına yardımcı oluyor. Cihazda ayrıca bazıları gizli, bazıları ise derinlik algılayan kameralar gibi kamuoyuna açık şekilde iPhone için geliştirilen çeşitli özellikler de bulunuyor.