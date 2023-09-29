Apple, İphone 15 Pro'ların neden "renk değiştirdiğini" açıkladı

Apple da iPhone 15 Pro ve Pro Max'teki renk değişiminin sebebini şöyle açıklıyor; "iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için cildinizdeki yağ, dış bandın rengini geçici olarak değiştirebilir. iPhone'unuzu yumuşak, hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle silmek orijinal görünümünü geri kazandıracaktır." Bu açıklama şimdilik sadece Apple'ın ABD pazarı için İngilizce olarak yayınladığı destek sayfasında mevcut. Aynı sayfanın Türkiye pazarı için olan Türkçe versiyonunda ise iPhone 15'lerdeki renk değişimi ile ilgili ek bilgi yer almıyor. Aynı destek sayfasından da görebileceğiniz üzere "kılıfsız kullanım" uyarısı, sadece iPhone 15'lerin değil tüm iPhone'ları toz kir ve çizilmeye karşı korunması üzerine yapılıyor. Elbette hem iPhone 15 Pro'yu hem de diğer tüm iPhone'ları eğer çizilmeleri göze alıyorsanız kılıfsız da kullanabilirsiniz.