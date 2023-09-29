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Teknoloji-Bilişim
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Apple, İphone 15 Pro'ların neden "renk değiştirdiğini" açıkladı

2023-09-29 11:13:19
Apple, İphone 15 Pro'ların neden "renk değiştirdiğini" açıkladı

Apple'ın çiçeği burnunda iPhone 15 serisi, bu kez de Pro modellerin "renk değiştirmesiyle" gündemde. Konuya, resmî destek sayfası üzerinden açıklık getiren Apple, tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

#1
Foto - Apple, İphone 15 Pro'ların neden "renk değiştirdiğini" açıkladı

iPhone 15 modelleri ile birlikte ikonik Lightning portuna veda eden Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iPhone'lar üzerinden dönen yalan yanlış haberlerle baş etmek zorunda. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerin titanyum çerçevesinin renk değiştirdiği iddiaları gibi... Pro modellerde titanyum elementini kullanan Apple, bu sayede çok daha hafif ve ayrıca çok daha sağlam telefon üretmeyi amaçlamıştı. Her ne kadar iPhone 15 Pro Max bükülme testleri sırasında arka camının kırılmasıyla sınıfta kalsa da cihazların titanyum çerçeve, içerisindeki hayati birimlere zarar gelmesini engelliyor. Ancak titanyum kullanmanın başka bir bedeli var: Oksidasyon!

#2
Foto - Apple, İphone 15 Pro'ların neden "renk değiştirdiğini" açıkladı

Apple da iPhone 15 Pro ve Pro Max'teki renk değişiminin sebebini şöyle açıklıyor; "iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için cildinizdeki yağ, dış bandın rengini geçici olarak değiştirebilir. iPhone'unuzu yumuşak, hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle silmek orijinal görünümünü geri kazandıracaktır." Bu açıklama şimdilik sadece Apple'ın ABD pazarı için İngilizce olarak yayınladığı destek sayfasında mevcut. Aynı sayfanın Türkiye pazarı için olan Türkçe versiyonunda ise iPhone 15'lerdeki renk değişimi ile ilgili ek bilgi yer almıyor. Aynı destek sayfasından da görebileceğiniz üzere "kılıfsız kullanım" uyarısı, sadece iPhone 15'lerin değil tüm iPhone'ları toz kir ve çizilmeye karşı korunması üzerine yapılıyor. Elbette hem iPhone 15 Pro'yu hem de diğer tüm iPhone'ları eğer çizilmeleri göze alıyorsanız kılıfsız da kullanabilirsiniz.

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