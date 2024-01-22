Apple iOS 17.3 güncellemesi yayınlandı! İşte yapılan yenilikler

Güncelleme ayrıca belirli ayarlar için biyometrik kimlik doğrulamasının yedek parolayla atlanmasını tamamen engelliyor. Bu, bazı özelliklerin sadece Face ID/Touch ID ile erişilebileceğini gösteriyor. iOS 17.3’le birlikte yeni bir duvar kağıdı da paylaşıldı. Siyahi Amerikalılar için önemli dönemlerden biri olan Siyahi Tarihi Haftasına özel olarak “Birlik” isimli duvar kağıdı sunuldu. Güncellemede, küçük hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de yer alıyor.