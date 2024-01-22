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Teknoloji-Bilişim
9
Apple iOS 17.3 güncellemesi yayınlandı! İşte yapılan yenilikler

2024-01-22 22:35:12
Apple iOS 17.3 güncellemesi yayınlandı! İşte yapılan yenilikler

Teknoloji devi Apple, yeni özellikler içeren iOS 17.3'ü yayınladı.

#1
Foto - Apple iOS 17.3 güncellemesi yayınlandı! İşte yapılan yenilikler

Apple, iOS 17.3 güncellemesini nihayet dağıtıma çıkardı. Gelişmiş güvenlik, Apple Music yenilikleri ve dahası bu pakette sunuluyor.

#2
Foto - Apple iOS 17.3 güncellemesi yayınlandı! İşte yapılan yenilikler

Apple, iPhone için iOS 17.3 ve iPad için iPadOS 17.3 güncellemesini nihayet dağıtıma çıkardı. iPhone’larda Apple Music için ortak paylaşım özelliklerinin yanı sıra kaybolan cihazlar için gelişmiş güvenlik dahil olmak üzere birçok yenilik barındıran iOS 17.3’le ilgili detaylar haberimizde.

#3
Foto - Apple iOS 17.3 güncellemesi yayınlandı! İşte yapılan yenilikler

iOS 17.3 güncellemesi neler sunuyor?

#4
Foto - Apple iOS 17.3 güncellemesi yayınlandı! İşte yapılan yenilikler

Güncellemenin başlıca yeniliklerden biri Apple Music için Ortak Çalma Listeleri oldu. Buna göre Music aboneleri, arkadaşlarını ve ailelerini ortak çalma listeleri oluşturmaya davet edebilecek. Katılımcılar paylaşılan çalma listelerine şarkı ekleyebilecek, çıkarabilecek ve yeniden sıralayabilecek.

#5
Foto - Apple iOS 17.3 güncellemesi yayınlandı! İşte yapılan yenilikler

iOS 17.3, Apple’ın Çalınan Cihaz Koruması politikalarını da genişletiyor.

#6
Foto - Apple iOS 17.3 güncellemesi yayınlandı! İşte yapılan yenilikler

Kullanıcılar artık cihaz parolasını değiştirmeden veya hesapla ilgili değişiklikler yapmadan önce Face ID/Touch ID aracılığıyla biyometrik kimlik doğrulaması yapmak zorunda.

#7
Foto - Apple iOS 17.3 güncellemesi yayınlandı! İşte yapılan yenilikler

Güncelleme ayrıca belirli ayarlar için biyometrik kimlik doğrulamasının yedek parolayla atlanmasını tamamen engelliyor. Bu, bazı özelliklerin sadece Face ID/Touch ID ile erişilebileceğini gösteriyor. iOS 17.3’le birlikte yeni bir duvar kağıdı da paylaşıldı. Siyahi Amerikalılar için önemli dönemlerden biri olan Siyahi Tarihi Haftasına özel olarak “Birlik” isimli duvar kağıdı sunuldu. Güncellemede, küçük hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de yer alıyor.

#8
Foto - Apple iOS 17.3 güncellemesi yayınlandı! İşte yapılan yenilikler

iOS 17.3 güncellemesi, iPhone XR/XS ve daha üst tüm iPhone modelleri için şu anda dağıtıma çıkmış durumda. Birkaç gün içerisinde güncellemenin otomatik olarak indirileceğini belirtelim.

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