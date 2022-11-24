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Teknoloji-Bilişim
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Apple, futbola da el atacak

2022-11-24 20:43:17
Apple, futbola da el atacak

Apple CEO'su Tim Cook İngiltere'nin en başarılı futbol kulüplerinden biri olan Manchester United'ı satın almak istiyor.

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Foto - Apple, futbola da el atacak

Dünyanın en önemli teknoloji firmalarından birisi olan Apple, akıllı telefon, bilgisayar ve tablet başta olmak üzere birçok cihaz üretimi yapıyor.

#2
Foto - Apple, futbola da el atacak

Bunların yanı sıra uzun zamandır ABD’li şirketin bir otomobil üzerinde çalıştığı da iddia ediliyor. Ancak gelen son haberlere göre Apple futbol sektörüne adım atmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Apple, futbola da el atacak

Apple, Manchester United için 6,9 milyar dolar ödemeye hazır İngiltere’nin Daily Star gazetesine göre Apple CEO’su Tim Cook İngiltere’nin en ünlü ve başarılı futbol kulüplerinden biri olan Manchester United’ı satın alma konusunda oldukça kararlı olduğunu iddia etti.

#4
Foto - Apple, futbola da el atacak

Haberde Apple’ın dev futbol kulübünü satın almak için 6,9 milyar dolar ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

#5
Foto - Apple, futbola da el atacak

Haberin detayında Apple’ın futbol devine yeni bir stadyum için finansman sağlayabilceği de belirtiliyor.

#6
Foto - Apple, futbola da el atacak

Mancherster United’ın şu anki stadyumu Old Trafford’un uzun zamandır yenilenmeye ihtiyacı bulunuyor.

#7
Foto - Apple, futbola da el atacak

Takımın mevcut sahipleri ise onarım yapma ve tamamen yeni bir stadyum inşa etme konusunda kararsız kaldıkları belirtliyor.

#8
Foto - Apple, futbola da el atacak

Manchester United’ın şu anki sahipleri ise Glazer Ailesi. 2005 yılında İngiliz futbol kulübünü satın alan Malcolm Grazer ise 2014 yılında vefat etti. Malcolm Glazer’ın sahip olduğu yüzde 90’lık hisse ölümün ardından sahip olduğu 6 çocuğu arasında eşit olarak dağıtıldı.

#9
Foto - Apple, futbola da el atacak

Glazer Ailesi, son dönemde kötü günler geçiren Manchestes United’ı ise satma kararı aldı.

#10
Foto - Apple, futbola da el atacak

Gelen bilgilere göre aile takımı satmak için başlangıçta 9,9 milyar dolar istedi. Ancak aile içinde yaşanan tartışmaların ardından şu anda kulüp en yüksek teklifi verene satılacak gibi görünüyor.

#11
Foto - Apple, futbola da el atacak

Glazer Ailesi ve Manchester United taraftarının arasının oldukça açık olduğu biliniyor. Pek çok taraftar tarafından sevilmeyen Glazer Ailesi’nden sonra Manchester United’ın yeni sahiplerinin kim olacağı merakla bekleniyor.

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