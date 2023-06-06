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Teknoloji-Bilişim
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Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

2023-06-06 23:37:01
Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

Apple CEO'su Tim Cook ChatGPT gibi yapay zeka araçları hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

#1
Foto - Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

Apple CEO’su Tim Cook ChatGPT başta olmak üzere yapay zeka hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

#2
Foto - Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

Geçtiğimiz gün verdiği röportajda Cook, ChatGPT gibi araçları günlük hayatta kullanmaya başladığını söyledi.

#3
Foto - Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

Ancak önyargı ve yanlış bilgilendirme gibi kaygıları ele almanın zamanı geldiğini bildirdi.

#4
Foto - Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

Apple CEO’su Tim Cook: ChatGPT gibi araçları kullanıyorum CEO Tim Cook, Apple’ın yapay zekayı ürünlerine entegre ederek kullanıcı deneyimini artırdığını söyledi.

#5
Foto - Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

WWDC 2023 kapsamında şirket; iPhone, iPad ve Mac gibi cihazları için yeni makine öğrenimi uygulamalarını sergiledi.

#6
Foto - Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

Şirketin sunduğu yapay zeka özellikleri arasında mesajlaşma için gelişmiş otomatik düzeltme, fotoğraflardaki bireyleri tanımlamak için gelişmiş yüz tanıma yer alıyordu.

#7
Foto - Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

Ancak Cook, ChatGPT ve Google Bard gibi dil modellerinin büyük vaatlerini de inceleyeceklerini söyledi.

#8
Foto - Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

Bu konuyla ilgili olarak düzenleme ihtiyacına da dikkat çekti. “Yoldan aşağıya bakarsanız, şirketlerin kendi etik kararlarını kullanması o kadar güçlüdür” ifadelerini kullanarak şirketlerin yapay zekayı kendi çıkarlarına göre kullanabileceğini bildirdi.

#9
Foto - Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

Apple CEO’su Tim Cook, ChatGPT’yi günlük işlerinde kullandığını aynı zamanda yapay zekanın teknolojide artan önemini vurguladı.

#10
Foto - Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

Öte yandan ABD’li teknoloji devi, gizli bilgilerin sızdırılabileceği gerekçesi ile çalışanlarının ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanmasını kısıtladı.

#11
Foto - Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

ChatGPT’nin kod geliştirme ve yeni fikirler üretme gibi durumlardaki kullanışlılığı göz önüne alındığında, Apple’ın gizli projelerle ilgili bilgilerin sisteme girilmesinden endişe duyması oldukça normal. Bu bilgiler sonrasında OpenAI tarafından görülebiliyor.

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