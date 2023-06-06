2023-06-06 23:37:01 Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı
Apple CEO'su Tim Cook ChatGPT gibi yapay zeka araçları hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
Apple CEO'su Tim Cook ChatGPT gibi yapay zeka araçları hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
Apple CEO’su Tim Cook ChatGPT başta olmak üzere yapay zeka hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.
Geçtiğimiz gün verdiği röportajda Cook, ChatGPT gibi araçları günlük hayatta kullanmaya başladığını söyledi.
Ancak önyargı ve yanlış bilgilendirme gibi kaygıları ele almanın zamanı geldiğini bildirdi.
Apple CEO’su Tim Cook: ChatGPT gibi araçları kullanıyorum CEO Tim Cook, Apple’ın yapay zekayı ürünlerine entegre ederek kullanıcı deneyimini artırdığını söyledi.
WWDC 2023 kapsamında şirket; iPhone, iPad ve Mac gibi cihazları için yeni makine öğrenimi uygulamalarını sergiledi.
Şirketin sunduğu yapay zeka özellikleri arasında mesajlaşma için gelişmiş otomatik düzeltme, fotoğraflardaki bireyleri tanımlamak için gelişmiş yüz tanıma yer alıyordu.
Ancak Cook, ChatGPT ve Google Bard gibi dil modellerinin büyük vaatlerini de inceleyeceklerini söyledi.
Bu konuyla ilgili olarak düzenleme ihtiyacına da dikkat çekti. “Yoldan aşağıya bakarsanız, şirketlerin kendi etik kararlarını kullanması o kadar güçlüdür” ifadelerini kullanarak şirketlerin yapay zekayı kendi çıkarlarına göre kullanabileceğini bildirdi.
Apple CEO’su Tim Cook, ChatGPT’yi günlük işlerinde kullandığını aynı zamanda yapay zekanın teknolojide artan önemini vurguladı.
Öte yandan ABD’li teknoloji devi, gizli bilgilerin sızdırılabileceği gerekçesi ile çalışanlarının ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanmasını kısıtladı.
ChatGPT’nin kod geliştirme ve yeni fikirler üretme gibi durumlardaki kullanışlılığı göz önüne alındığında, Apple’ın gizli projelerle ilgili bilgilerin sisteme girilmesinden endişe duyması oldukça normal. Bu bilgiler sonrasında OpenAI tarafından görülebiliyor.
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