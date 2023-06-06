Apple CEO'sundan ChatGPT itirafı

Bu konuyla ilgili olarak düzenleme ihtiyacına da dikkat çekti. “Yoldan aşağıya bakarsanız, şirketlerin kendi etik kararlarını kullanması o kadar güçlüdür” ifadelerini kullanarak şirketlerin yapay zekayı kendi çıkarlarına göre kullanabileceğini bildirdi.