  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
10
Apple bekleneni veremedi

2023-08-03 20:09:40
Apple bekleneni veremedi

ABD'li teknoloji devi Apple, yapay zeka alanında da kendini göstermek istiyordu ancak bu alanda pek bir varlık gösteremedi.

#1
Foto - Apple bekleneni veremedi

Teknoloji dünyası son dönemde yapay zekanın geldiği son nokta ile donatılıyor. Birçok şirket, yapay zeka destekli platformlarını oluşturmaya başladı. Özellikle ChatGPT ile birlikte platformlar oldukça popüler hale geldi. Hal böyle olunca teknoloji dünyasının en gözde isimlerinden Apple da harekete geçti.

#2
Foto - Apple bekleneni veremedi

Apple GPT, çok geride ve hazır olması yıllar sürecek Bilindiği üzere Apple, ürettiği ürünlerde sektörün en iyisi olmayı hedefliyor.

#3
Foto - Apple bekleneni veremedi

Bu konuda “Geç olsun, en iyisi olsun!” politikasını yürütüyor. Şirket, son olarak karma gerçeklik gözlüğünde benzer mantaliteyi yürüttü.

#4
Foto - Apple bekleneni veremedi

Görünen o ki Apple, yapay zeka konusunda da rakip şirketlerden geride olmayı sorun etmiyor.

#5
Foto - Apple bekleneni veremedi

Apple sızıntılarıyla bilinen Ming-Chi Kuo, Apple GPT olarak ifade ettiği yapay zeka ürünü hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

#6
Foto - Apple bekleneni veremedi

Şirketin bu konuda rakiplerinin oldukça gerisinde kaldığını ifade eden Kuo, hazır olmaktan çok uzak olduğunu ve gelmesinin yıllar sürebileceğini belirtti.

#7
Foto - Apple bekleneni veremedi

Öte yandan Apple, yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandırdı. Son üç ayda yapay zeka departmanına yüze yakın çalışan alındı.

#8
Foto - Apple bekleneni veremedi

İşe alımlar mühendisler, araştırma bilim adamları, özel proje yöneticileri ve diğer bazı pozisyonlardan oluşuyor.

#9
Foto - Apple bekleneni veremedi

Ancak bazı kaynaklara göre bu gecikmenin bir başka nedeni ise Tim Cook’un endişeleri. Cook’a göre AI tabanlı ürünler oldukça popüler olsa da çözülmesi gereken birçok kusuru var. Yine de yapay zekanın geleceğin bir parçası olduğunu da kabul ediyor.

Dries Mertens, bu sezon ilk golünü kaydetti
Spor

Dries Mertens, bu sezon ilk golünü kaydetti

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Zalgiris Vilnius maçında attığı golle bu sezon ilk golünü kaydetti.

Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu
Travesti terörü bitmiyor! Ankara'da dehşete düşüren görüntü
Gündem

Travesti terörü bitmiyor! Ankara'da dehşete düşüren görüntü

Çoğu uyuşturucu madde kullanan eşcinsel sapkınlar terör estirmeye devam ediyor. Son olarak Ankara'da bir veteriner kliniğinde kaydedilen gör..
İki Arap ülkesinden İran'a gözdağı!
Dünya

İki Arap ülkesinden İran'a gözdağı! "Gaz sahasının mülkiyeti bizimdir"

Kuveyt ve Suudi Arabistan, Basra Körfezi'ndeki Durra Gaz Sahası'nın aralarında bulunduğu bölünmüş tarafsız bölge olarak bilinen alanın yalnı..
‘Özgürlük’ diyen kemalistler ters köşe! Disney’e emir geldi, maskeler indi
Gündem

‘Özgürlük’ diyen kemalistler ters köşe! Disney’e emir geldi, maskeler indi

Disney’in Ermeni diasporasına boyun eğip Mustafa Kemal dizisini yayınlamama kararı almasına kemalistlerden ses çıkmadı.
Alman basını, başbakana patladı!
Dünya

Alman basını, başbakana patladı! "Tatilini bölüyoruz ama ekonomi çöküyor"

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild, tatilde olduğunu duyurduğu Başbakan Olaf Scholz'a yazdığı açık mektupla ekonomik sorunları sı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23