Antik Kentte Anadolu’nun tarihini değiştirecek keşifler! Dünyaca ünlü arkeologlar o ilimizde toplandı

“Roma Lejyoner Zırhı yakında Gümüşhane'de sergilenecek” Geçen aylarda aynı bölgeden çıkarılan ve restore edilen Roma Lejyoner Zırhı'nın da önümüzdeki günlerde Gümüşhane'de sergileneceği müjdesini veren AK Parti Gümüşhane Milletvekili Av. Celalettin Köse, “Ben burada dünyanın çeşitli ülkelerinden tarih ve arkeoloji tutkunlarının gezeceği günleri hayal ediyorum demiştim ve çok şükür bugün burada dünyanın 30 ülkesinden Almanya'dan, İnigiltere'den, Romanya'dan, Rusya'dan muhtelif ülkelerinden dünyanın en önemli arkeologlarının olduğu bir heyet Satala Antik Kenti'ni ziyarete geldiler onlar da buranın kıymetini anladılar. Toprağın üzerini örttüğü tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktıkça buranın tüm dünyada kabul gören bir turizm potansiyeli olacak. Çünkü burası dünyanın çeşitli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış kimliği olan bir köy, tarihi kimliği haiz bir antik kent bizim tek hedefimiz bundan sonra burada bir müze yaptırabilmek ve buraya gelen turistleri Kelkit'in sokaklarında gezdirip Kelkit'in dönerinden ikram etmek olacaktır.