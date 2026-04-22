  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MMU Kaan'ı istiyorlardı! Şimdi de Türkiye'den acil olarak gemi talep etiler Antalya’dan çıkan karar dünyayı ayağa kaldırdı! Tarihi imza atıldı, Türkiye oraya dev askeri üs kuruyor Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Antalya Diplomasi Forumu 2026’da gerçekleşen kritik görüşmelerin ardından Türkiye ve Nijerya, Nijerya topraklarında kapsamlı bir askeri eğitim tesisi kurulması konusunda tarihi bir mutabakata vardı. İş birliği kapsamında Nijeryalı askerlere terörle mücadeleden İHA savunmasına kadar geniş bir yelpazede eğitim verilecek olup, teknoloji transferi ve ortak üretim projeleriyle Nijerya'nın güvenlik altyapısı Türk tecrübesiyle yeniden inşa edilecek. Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa'nın "dönüm noktası" olarak nitelediği bu anlaşma, insansız hava araçları ve uydu teknolojilerini de kapsayarak bölgedeki Türk etkisini yeni bir boyuta taşıyacak.

#1
The Guardian Nigerian News'in haberine göre, Nijerya ile Türkiye arasında savunma alanında kapsamlı bir iş birliği için önemli bir adım atıldı. İddiaya göre iki ülke, Nijerya'nın güvenlik altyapısını güçlendirmek amacıyla ülkede askeri eğitim tesisi kurulması konusunda mutabakata vardı.

#2
Söz konusu gelişmenin, Antalya Diplomasi Forumu 2026 sırasında yapılan görüşmelerin ardından gündeme geldiği belirtildi. Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, savunma iş birliğinin genişletilmesi, eğitim faaliyetleri ve teknoloji transferi konuları ele alındı.

#3
Nijerya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına dayandırılan haberde, kurulması planlanan tesisin uzun vadeli bir eğitim ve kapasite geliştirme merkezi olarak hizmet vereceği ifade edildi. Anlaşma kapsamında Nijeryalı askerlerin; özel operasyonlar, terörle mücadele, istihbarat koordinasyonu, İHA'lara karşı savunma ve el yapımı patlayıcılara karşı mücadele gibi alanlarda eğitim alması öngörülüyor.

#4
Ayrıca Birleşmiş Milletler görevleri öncesi hazırlık eğitimlerinin de bu programın parçası olacağı aktarıldı. Haberde, ilk aşamada bir grup askeri personelin eğitim, dil öğrenimi ve saha tatbikatları için Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığı bilgisine yer verildi. İş birliğinin yalnızca eğitimle sınırlı kalmayacağı; savunma teknolojisi transferi, ortak üretim projeleri ve modern harp kabiliyetlerinin geliştirilmesini de kapsayacağı belirtildi.

#5
İki ülkenin gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve uydu tabanlı izleme teknolojileri üzerinde birlikte çalışmasının hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca sınır güvenliği, istihbarat paylaşımı ve devlet dışı silahlı gruplara karşı ortak stratejilerin geliştirilmesi de planlanan başlıklar arasında yer alıyor.

#6
Habere göre iş birliği, Nijerya Hava Kuvvetleri'nin kapasitesini artırmaya yönelik bakım, lojistik ve eğitim desteklerini de içeriyor. Helikopter ve insansız hava araçlarının tedariki de gündemdeki başlıklar arasında. Deniz kuvvetleri alanında ise eğitim değişim programları ve kıyı güvenliğini güçlendirecek platformların temini değerlendiriliyor. Nijerya Savunma Bakanı Musa, anlaşmayı iki ülke ilişkileri açısından "dönüm noktası" olarak nitelendirerek, iş birliğinin ülkesinin güvenliğine somut katkılar sağlayacağını ve ulusal hedeflerle uyumlu olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23