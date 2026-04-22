Antalya’dan çıkan karar dünyayı ayağa kaldırdı! Tarihi imza atıldı, Türkiye oraya dev askeri üs kuruyor

Antalya Diplomasi Forumu 2026’da gerçekleşen kritik görüşmelerin ardından Türkiye ve Nijerya, Nijerya topraklarında kapsamlı bir askeri eğitim tesisi kurulması konusunda tarihi bir mutabakata vardı. İş birliği kapsamında Nijeryalı askerlere terörle mücadeleden İHA savunmasına kadar geniş bir yelpazede eğitim verilecek olup, teknoloji transferi ve ortak üretim projeleriyle Nijerya'nın güvenlik altyapısı Türk tecrübesiyle yeniden inşa edilecek. Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa'nın "dönüm noktası" olarak nitelediği bu anlaşma, insansız hava araçları ve uydu teknolojilerini de kapsayarak bölgedeki Türk etkisini yeni bir boyuta taşıyacak.