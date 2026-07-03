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Annita Demetriou'dan olay itiraf: Türkiye ile bunu yapmaktan kaçınmayacaklar

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Annita Demetriou'dan olay itiraf: Türkiye ile bunu yapmaktan kaçınmayacaklar

Uzun süredir Türk düşmanlığı yapan Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou, NATO Liderler Zirvesi öncesi Türkiye ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Foto - Annita Demetriou'dan olay itiraf: Türkiye ile bunu yapmaktan kaçınmayacaklar

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou, Türkiye’nin önemli bir bölgesel aktör olduğunu belirterek, ‘’Bu nedenlerle Avrupa’nın Türkiye ile işbirliğinden kaçınamayacağını anlıyoruz’’ dedi.

#2
Foto - Annita Demetriou'dan olay itiraf: Türkiye ile bunu yapmaktan kaçınmayacaklar

Bölgedeki jeopolitik değişikliklerle ilgili her ciddi tartışmanın Türkiye'yi de kapsaması gerektiğini kaydeden Demetriou, ‘’Türkiye, önemli bir bölgesel aktör, NATO müttefiki, göç yönetiminde kilit ülke, enerji ve ulaşım merkezi konumundadır’’ dedi.

#3
Foto - Annita Demetriou'dan olay itiraf: Türkiye ile bunu yapmaktan kaçınmayacaklar

Türkiye-AB ilişkilerinin koşulsuz olmaması gerektiğini savunan Rum Başkan, "AB-Türkiye ilişkilerinde herhangi bir ilerleme, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ve tüm üye devletlerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi, uluslararası hukuka saygı ve üye devletlerin egemenlik haklarıyla bağlantılı olmalıdır" dedi.

#4
Foto - Annita Demetriou'dan olay itiraf: Türkiye ile bunu yapmaktan kaçınmayacaklar

Demetriou, Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgal ettiğini öne sürdü ve ‘’Kıbrıs'ın devam eden işgali ve bölünmesi yalnızca Kıbrıs sorunu değildir. Bu bir Avrupa yarasıdır’’ dedi.

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Foto - Annita Demetriou'dan olay itiraf: Türkiye ile bunu yapmaktan kaçınmayacaklar

BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Holguin’in çabalarını desteklediklerini belirten Demetriou, ‘’Ada’nın birleşmesi için Nicos Christodulides’e her türlü desteği vereceklerini’’ söyledi.

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Yorumlar

ata

kıbrısın tamamını alamayıp sizleri nimet gibi konuşturan politikacılarımız utansın..... bakınız bosna. dayton ile ülkenin anasını ağlattılar, taru mar oldu, avrupanın göbeğinde müslüman bir devlet yokoldu... efenim mecburlardı.... yersen, yersek, yerseler.....
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