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Aktüel
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Annesiz kalan kuzuya

2022-03-26 11:47:58
Annesiz kalan kuzuya "sıcak yuva" oldular

Sakarya'da annesi doğum sırasında ölen kuzu, kendisini sahiplenen ailenin evinde sıcak yuvaya kavuştu.

#1
Foto - Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde yaşayan Gülanka ve İsmail Terzioğlu çifti, 5 hafta önce annesi doğum sırasında ölen kuzuyu sahiplendi.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde yaşayan Gülanka ve İsmail Terzioğlu çifti, 5 hafta önce annesi doğum sırasında ölen kuzuyu sahiplendi.

#2
Foto -

"Diana" adını verdikleri kuzuya evlerini açan aile, hayvanı biberonla besleyerek annesinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

#3
Foto - Torunlarından kalan kıyafetleri kuzuya giydiren Terzioğlu çifti, evde adeta yeni doğan bebek heyecanı yaşıyor.

Torunlarından kalan kıyafetleri kuzuya giydiren Terzioğlu çifti, evde adeta yeni doğan bebek heyecanı yaşıyor.

#4
Foto - Özenle bakılan kuzu, bir an olsun ailenin yanından ayrılmıyor.

Özenle bakılan kuzu, bir an olsun ailenin yanından ayrılmıyor.

#5
Foto - 55 yaşındaki Gülanka Terzioğlu, AA muhabirine, hayvanlarla yaşamayı sevdiğini, bahçesinde birçok hayvan beslediğini söyledi.

55 yaşındaki Gülanka Terzioğlu, AA muhabirine, hayvanlarla yaşamayı sevdiğini, bahçesinde birçok hayvan beslediğini söyledi.

#6
Foto - Hayvanlarla ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini belirten Terzioğlu, çobanlık yapan bir arkadaşlarının kendilerine verdiği sözü, annesini kaybeden kuzuyu hediye ederek yerine getirdiğini anlattı.

Hayvanlarla ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini belirten Terzioğlu, çobanlık yapan bir arkadaşlarının kendilerine verdiği sözü, annesini kaybeden kuzuyu hediye ederek yerine getirdiğini anlattı.

#7
Foto - Terzioğlu, 3 çocuğu ve 5 torunu olduğunu dile getirerek,

Terzioğlu, 3 çocuğu ve 5 torunu olduğunu dile getirerek, "Diana"nın da evlerine gelmesiyle adeta yeni bebek heyecanı yaşadıklarını ifade etti.

#8
Foto - Altını bezledikleri kuzuya torunlarının küçülen kıyafetlerini giydirdiklerini aktaran Terzioğlu, hayvana özenle baktıklarını kaydetti.

Altını bezledikleri kuzuya torunlarının küçülen kıyafetlerini giydirdiklerini aktaran Terzioğlu, hayvana özenle baktıklarını kaydetti.

#9
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"YANIMIZDAN HİÇ AYRILMIYOR" 59 yaşındaki İsmail Terzioğlu da bebek gibi baktıkları Diana'nın yanlarından hiç ayrılmadığını söyledi.

#10
Foto - Kuzunun akşamları kendisiyle yattığını belirten Terzioğlu,

Kuzunun akşamları kendisiyle yattığını belirten Terzioğlu, "Ayrılmaz benden, akşamları benimle yatar. Sabaha karşı karnı acıkıyor, kalkıyor ben de kalkıyorum. Sütünü veririm, tekrar yatağın oraya gelip yatar. Onun için her şeyi yaparım. Arabayla gezmeyi sever, alır götürürüm." diye konuştu.

#11
Foto - Terzioğlu, kuzuyu beslemenin kendilerine tarifsiz duygular yaşattığını ifade ederek, torunlarının da Diana'yı çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Terzioğlu, kuzuyu beslemenin kendilerine tarifsiz duygular yaşattığını ifade ederek, torunlarının da Diana'yı çok sevdiğini sözlerine ekledi.

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