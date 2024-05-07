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Dünya
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Anne - babası timsahlara yem yaptı! Bakın neden

2024-05-07 16:37:31
Anne - babası timsahlara yem yaptı! Bakın neden

Her türlü rezilliğin meşru sayıldığı Hindistan’da bu kez kan donduran bir olay yaşandı.

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Foto - Anne - babası timsahlara yem yaptı! Bakın neden

Karnataka kentinde yaşayan 26 yaşındaki Savitri Kumar ve çocuğunun babası 27 yaşındaki Ravi Kumar, sık sık kavga ediyordu.

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Foto - Anne - babası timsahlara yem yaptı! Bakın neden

Genç kadın, eşinin talimatıyla çocuğu timsahlarla dolu bir nehre attı.

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Foto - Anne - babası timsahlara yem yaptı! Bakın neden

Olayı gören komşular polise haber verdi, dalgıçlar çocuğu aramaya çalıştı.

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Foto - Anne - babası timsahlara yem yaptı! Bakın neden

Ancak arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

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Foto - Anne - babası timsahlara yem yaptı! Bakın neden

Times of India'nın haberine göre, daha sonra ilerletilen arama çalışmalarında çocuğun parçalanmış cesedine, bir eli eksik ve beden bütünlüğü bozulmuş şekilde ulaşıldı.

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Foto - Anne - babası timsahlara yem yaptı! Bakın neden

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, çocuğun anne ve babası cinayetten yargılanacak.

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