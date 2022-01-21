Anlık atın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını son durum ne oldu?

ALTIN YORUMLARI! İslam Memiş, Merkez Bankası’nın sabit faiz kararı sonrası “Dolarda 13 TL seviyesinin altına bir sarkma olabilir. 13 TL seviyesinin altında 12,60 ve 12,20 TL seviyelerini söylüyorum bu rakamlar benim için sürpriz olmaz. Faiz kararı sonrası bir haftalık süre 25 Ocak’a kadar 13 TL seviyesinin altına sarkma ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Dolar kuruyla beraber diğer yabancı para birimleri de düşecektir.” dedi. Memiş şöyle konuştu: “Gram altın/ TL fiyatı 794 TL. Doların bu kadar gerilemesi ama ONS altının tekrar 1840 dolar seviyesine yükselmesi, kritik direnç seviyesi olan 1830 dolar seviyesini kırması ile 1840 dolarak yükseldi. 1850-1857 bant aralığı çok önemli. Bu seviyelerden tekrar sert bir satış gelebilir.