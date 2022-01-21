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Ekonomi
19
Anlık atın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını son durum ne oldu?

2022-01-21 09:07:57
Anlık atın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını son durum ne oldu?

Canlı altın fiyatları 21 Ocak 2022 Cuma: Altın fiyatı Merkez Bankası’nın faiz kararını pek umursamadı! Anlık altın fiyatı başta olmak üzere gram altın, çeyrek altın, yarım altın cumhuriyet altın fiyatları Merkez Bankasın’nın ocak ayı faiz kararına nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. Merkez Bankası politika faizini 14’te sabit tuttu. TCMB’nin faiz kararı altın piyasasında nasıl bir doping etkisi oluşturacağı sorgulanırken, canlı altın fiyatları anlık olarak yatırımcı tarafından karar sonrası yakından takip edildi. Merkez Bankası’nın faiz kararı güncel altın fiyatlarını pek de etkilemedi. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Altın anlık ne kadar? Bugün anlık gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı ne kadar bugün? İŞte 21 Ocak 2022 Cuma anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum! Merkez Bankası dört gözle beklenen 2022 Ocak ayına ilişkin faizi değiştirmeyerek yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Kur korumalı TL mevduat hesabına geçilmesiyle birlikte dolar kuru ve anlık altın fiyatlarında pek de yukarı seviyelere çıkma olmamakta. Güncel altın fiyatları, gözünü hem TCMB’nin heme de FED’in yapacağı toplantıya çevirdi. Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı ve TCMBnin kararından sonra altın fiyatları anlık tepki vermiş olsa da beklenenin altında bir hareketlilik söz konusu oldu .Peki anlık atın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını son durum ne oldu? İşte detaylar...

Canlı altın fiyatları: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum! Merkez Bankası dört gözle beklenen 2022 Ocak ayına ilişkin faizi değiştirmeyerek yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Kur korumalı TL mevduat hesabına geçilmesiyle birlikte dolar kuru ve anlık altın fiyatlarında pek de yukarı seviyelere çıkma olmamakta. Güncel altın fiyatları, gözünü hem TCMB’nin heme de FED’in yapacağı toplantıya çevirdi. Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı ve TCMBnin kararından sonra altın fiyatları anlık tepki vermiş olsa da beklenenin altında bir hareketlilik söz konusu oldu .Peki anlık atın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını son durum ne oldu? İşte detaylar...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.840,69 TL, 1.841,07 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.840,69 TL, 1.841,07 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 793,86 TL, 798,70 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 793,86 TL, 798,70 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 796,01 TL, 796,15 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 796,01 TL, 796,15 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.272,13 TL, 1.300,15 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.272,13 TL, 1.300,15 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.094,44 TL, 5.190,89 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.094,44 TL, 5.190,89 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.539,26 TL, 2.603,41 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.539,26 TL, 2.603,41 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.094,44 TL, 5.190,89 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.094,44 TL, 5.190,89 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.240,93 TL, 5.373,82 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.240,93 TL, 5.373,82 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,56 TL, 524,15 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,56 TL, 524,15 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 721,41 TL, 743,26 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 721,41 TL, 743,26 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.861,00 TL, 13.069,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.861,00 TL, 13.069,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,57 TL, 10,59 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,57 TL, 10,59 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,44 TL, 24,45 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,44 TL, 24,45 TL,

#15
Foto - ALTIN YORUMLARI! İslam Memiş, Merkez Bankası’nın sabit faiz kararı sonrası “Dolarda 13 TL seviyesinin altına bir sarkma olabilir. 13 TL seviyesinin altında 12,60 ve 12,20 TL seviyelerini söylüyorum bu rakamlar benim için sürpriz olmaz. Faiz kararı sonrası bir haftalık süre 25 Ocak’a kadar 13 TL seviyesinin altına sarkma ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Dolar kuruyla beraber diğer yabancı para birimleri de düşecektir.” dedi. Memiş şöyle konuştu: “Gram altın/ TL fiyatı 794 TL. Doların bu kadar gerilemesi ama ONS altının tekrar 1840 dolar seviyesine yükselmesi, kritik direnç seviyesi olan 1830 dolar seviyesini kırması ile 1840 dolarak yükseldi. 1850-1857 bant aralığı çok önemli. Bu seviyelerden tekrar sert bir satış gelebilir.

ALTIN YORUMLARI! İslam Memiş, Merkez Bankası’nın sabit faiz kararı sonrası “Dolarda 13 TL seviyesinin altına bir sarkma olabilir. 13 TL seviyesinin altında 12,60 ve 12,20 TL seviyelerini söylüyorum bu rakamlar benim için sürpriz olmaz. Faiz kararı sonrası bir haftalık süre 25 Ocak’a kadar 13 TL seviyesinin altına sarkma ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Dolar kuruyla beraber diğer yabancı para birimleri de düşecektir.” dedi. Memiş şöyle konuştu: “Gram altın/ TL fiyatı 794 TL. Doların bu kadar gerilemesi ama ONS altının tekrar 1840 dolar seviyesine yükselmesi, kritik direnç seviyesi olan 1830 dolar seviyesini kırması ile 1840 dolarak yükseldi. 1850-1857 bant aralığı çok önemli. Bu seviyelerden tekrar sert bir satış gelebilir.

#16
Foto - 1830 dolar seviyesinin altına sert bir şekilde sarkmasını bekliyorum. Altının ons fiyatını Fed toplantısına kadar 1790-1830 dolar aralığında bekliyor olacağım. Dün altının ons fiyatında yaşanan yukarı yönlü fiyatlamaların sebebi şuydu; ABD’nin Ukrayna-Rusya gerginliği ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar. Dolar 13 TL’nin altına sarkarsa gram altın/TL’de 750 TL seviyeleri gündeme gelir ama bu kademeli olur. Bir anda 50 TL düşmez, önce Gram altın/TL 770 TL sonra 750 TL.”

1830 dolar seviyesinin altına sert bir şekilde sarkmasını bekliyorum. Altının ons fiyatını Fed toplantısına kadar 1790-1830 dolar aralığında bekliyor olacağım. Dün altının ons fiyatında yaşanan yukarı yönlü fiyatlamaların sebebi şuydu; ABD’nin Ukrayna-Rusya gerginliği ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar. Dolar 13 TL’nin altına sarkarsa gram altın/TL’de 750 TL seviyeleri gündeme gelir ama bu kademeli olur. Bir anda 50 TL düşmez, önce Gram altın/TL 770 TL sonra 750 TL.”

#17
Foto - Necmettin Batırel, FED'in faizleri artıracağını belirterek,

Necmettin Batırel, FED'in faizleri artıracağını belirterek, "ABD Merkez Bankası Başkanı Powell güven vermiyor. 26 Ocak’ta faizleri artıracak. Faizi artırmak en son çare olacak bir yoldur. Faiz yüksek olursa maliyetler artar. Çin Merkez Bankası faizleri düşürdü. Bizle alay ediyorlardı ne oldu? Hadi onlarla dalga geçin" dedi.

#18
Foto - Altına yatırım yapanların beklemede kalması gerekitğini ifade eden Batırel,

Altına yatırım yapanların beklemede kalması gerekitğini ifade eden Batırel, "Amerika Tahvilleri elden çıkarılıyor. Elden çıkarıldığı için altın bundan olumsuz etkileniyor. Altının enflasyona karşı koruma özelliği var. Böyle bir savaş ortaya çıkarsa ons altın 2200-2400 dolara yükselebilir. Bunu unutmayalım. Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler" dedi.

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