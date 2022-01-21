2022-01-21 09:07:57 Anlık atın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını son durum ne oldu?
Canlı altın fiyatları 21 Ocak 2022 Cuma: Altın fiyatı Merkez Bankası’nın faiz kararını pek umursamadı! Anlık altın fiyatı başta olmak üzere gram altın, çeyrek altın, yarım altın cumhuriyet altın fiyatları Merkez Bankasın’nın ocak ayı faiz kararına nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. Merkez Bankası politika faizini 14’te sabit tuttu. TCMB’nin faiz kararı altın piyasasında nasıl bir doping etkisi oluşturacağı sorgulanırken, canlı altın fiyatları anlık olarak yatırımcı tarafından karar sonrası yakından takip edildi. Merkez Bankası’nın faiz kararı güncel altın fiyatlarını pek de etkilemedi. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Altın anlık ne kadar? Bugün anlık gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı ne kadar bugün? İŞte 21 Ocak 2022 Cuma anlık altın fiyatları.