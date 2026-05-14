Anlaşma imzalandı: F-35'lerden istemediğimiz haber geldi
Müslüman ülkelere saldırı olarak dönen İsrail'in elindeki F-35 savaş uçaklarıyla ilgili yeni karar alındı. Yapılan anlaşmaya göre uçakların menzili değiştirildi.
İsrail Savunma Bakanlığı, F-35I savaş uçaklarının "uçuş menzillerinin" artırılması amacıyla Elbit Systems'in bir iştiraki ile 34 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, Elbit Systems'in iştiraki Cyclone tarafından daha önce F-16 Fighting Falcon uçakları için geliştirilen gövde üzerinde taşınabilen özel yakıt depoları, F-35I Adir modeline entegre edilecek.
Bakanlık, 34 milyon dolarlık bu sözleşmeyle uçağın operasyonel menzilini artırmayı, havada yakıt ikmaline olan bağımlılığı azaltmayı ve uzun menzilli görevlerde operasyonel esnekliği güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Donald Trump'ın İran'la ateşkesin "en zayıf anında" ve "yaşam destek ünitesine bağlı" durumda olduğunu dile getirdiği bir dönemde, İsrail'in söz konusu anlaşmayı imzalaması dikkat çekti.
