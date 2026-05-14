  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Neler oluyor? Türkiye'den düzinelerce TB2 SİHA alan ülke İHA ve füze yağmuruna tutuldu Fenerbahçe yeni kalecisini komşuda buldu! Ederson’un yerini o alacak Kornea yapısından retina sağlığına... Akıllı mercek uygulaması gözlük ihtiyacını... Türkiye’nin ilk deniz üstü rüzgâr enerjisi santralleri için 4 aday belirlendi Gönül Dağı ve Teşkilat'ı ekranlara getiren TRT1'in sevilen dizisi final yapıyor: Dizi hayranları yıkıldı Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan ülkenin savunma devi, Baykar’ın kapısını çaldı: Dev anlaşma imzalandı Kurbanlık canlı olarak görülmeli Küpesi ve sağlık raporu olmadan almayın Çin'den Türkiye'ye olay teklif: Renminbi ile yapalım Daha az kalori için: İştah kapatan koku için... 2 saatte bir koklayan tok hissediyor Abdülhamid’in torunu kötü haberi duyurdu: Kapatıyoruz
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Abdülhamid’in torunu kötü haberi duyurdu: Kapatıyoruz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Abdülhamid’in torunu kötü haberi duyurdu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid'in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, İstanbul Paşalimanı’ndaki işletmeyle ilgili aldıkları kararı kamuoyuna açıkladı.

1
#1
Foto - Abdülhamid’in torunu kötü haberi duyurdu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in 5’inci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu’nun İstanbul Paşalimanı’nda işlettiği “Nilhan Sultan Köşkü” adlı kafe ve mağazayı kapattığı ortaya çıktı. Osmanoğlu, artan kira maliyetleri nedeniyle işletmeyi boşaltma kararı aldıklarını açıkladı.

#2
Foto - Abdülhamid’in torunu kötü haberi duyurdu: Kapatıyoruz

Nilhan Osmanoğlu’nun, 2007-2011 yılları arasında CHP milletvekilliği yapan Şinasi Öktem’den kiraladığı köşkü uzun süredir kafe ve mağaza olarak işlettiği öğrenildi. Paşalimanı’nda faaliyet gösteren “Nilhan Sultan Köşkü”nün 13 Mayıs 2026 itibarıyla kapatıldığı belirtildi.

#3
Foto - Abdülhamid’in torunu kötü haberi duyurdu: Kapatıyoruz

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Osmanoğlu, kira ücretlerindeki hızlı artış nedeniyle işletmeyi kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Osmanoğlu açıklamasında, restoran sektöründeki 10’uncu, Paşalimanı’ndaki ise 8’inci yıllarını tamamladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Abdülhamid’in torunu kötü haberi duyurdu: Kapatıyoruz

"Bugün itibarıyla restoran sektöründeki onuncu, Paşalimanı'ndaki sekizinci yılımızı tamamlarken, maalesef değişen şartların getirdiği bir yol ayrımındayız. Her geçen gün öngörülemez şekilde artan ve bir-iki yıl için milyonluk bantlara oturacak kira bedelleri giderler bizi bu kararı almaya sevk etti.

#5
Foto - Abdülhamid’in torunu kötü haberi duyurdu: Kapatıyoruz

Bizim inandığımız misafir ağırlama adabında, sırf bu astronomik maliyetleri ve kiraları karşılayabilmek adına, sizlerin önüne afaki rakamlarla menüler sunmak yoktur. Sırf çarklar dönsün diye kaliteden ve hakkaniyetten ödün vermeyi hiçbir zaman içimize sindiremeyiz. Bu ilkeler doğrultusunda Nilhan Sultan Köşkü Paşalimanı operasyonumuzu bugün itibarıyla sonlandırdığımızı duyurmak isteriz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamdi

Allah yolunuzu açık etsin kısmette nasipte ne varsa o olur malesef içinde bulunduğunuz sıkıntıyı türkiyede her birey hisediyor fahiş kira lobisi gerçekten işlerini çok iyi yapıyorlar bugün bir mahalle arasındaki bakkalın kirası 40 bin üstüne denk gelmiş zoraki işletmeyi yürütüyorlar lakin günden güne de çıkmaza giriyorlar Allah sonumuzu hayr eylesin

Gerçekler...

Kadere bak, dedelerinin mülkünde kiracı oldular, Osmalının mülküne çökenlet ev sahibi, mülk sahibi oldular, rahmetli Abdülhamit Han'ı tahdan indirenler o zamanki tüm değerli hazine ve devlet paralarına çökmüşlerdi, Vahdettin Han'ın sürülmesi ile ilgili olarakta tüm hanedanın mal varlığına çökülmüş beş parasız bırakılmışlardı, bugün ecdadımızın torunlarına sahip çıkıp, ahte vefa gösteremedik.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Nevşin Mengü'den CHP'li vekillere sert uyarı! "Grup seks ve viski partisi yapamazsınız!"
Gündem

Nevşin Mengü'den CHP'li vekillere sert uyarı! "Grup seks ve viski partisi yapamazsınız!"

Nevşin Mengü, muhalefetin iktidar değiştirme iddiası üzerinden CHP'li milletvekillerine yönelik şoke eden eleştirilerde bulundu. Muhalefetin..
Bahçeli'den Fatih Terim talimatı
Gündem

Bahçeli'den Fatih Terim talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'da Fatih Terim Spor Müzesi yapılacak.
Bakan Gürlek, güzel haberi duyurdu! Haramzadeler şimdi yandı
Gündem

Bakan Gürlek, güzel haberi duyurdu! Haramzadeler şimdi yandı

Karadeniz Bölgesi milletvekilleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye'de özellikle sıkıntı, maalesef yasa dışı bahis oyna..
Dilipak'tan hantavirüs hakkında şok yazı!
Aktüel

Dilipak'tan hantavirüs hakkında şok yazı!

Abdurrahman Dilipak Haber Vakti'nde yazdı: Ruhi Çenet YouTuber yolcularından bazılarına Hanta Virüs bulaştığı iddia edilen gemiye 1 Nisan'da..
İki yıl boyunca katliamı seyreden AB, şimdi günah çıkartıyor
Gündem

İki yıl boyunca katliamı seyreden AB, şimdi günah çıkartıyor

AB Komisyonu, İsrail’e yönelik Filistinli esir iddialarında uluslararası hukuk kapsamında bağımsız soruşturma çağrılarını destekledi. ..
İç ısıtan hikaye: Kâbe imamını şaşkına çeviren çocuk
İSLAM

İç ısıtan hikaye: Kâbe imamını şaşkına çeviren çocuk

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kâbe imamı ile küçük bir çocuk arasında geç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23