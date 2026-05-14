Rakamlar dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Rakamlar dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Kütahyalı’nın hesaplarına milyonlarca liralık para girişinin tespit edildiği iddia edildi.

Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda milyonlarca liralık para hareketine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. "Yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre soruşturma dosyasında “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapıldı. MASAK incelemesinde, Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bu isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Raporda, Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu öne sürüldü. Aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiğinin tespit edildiği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde de dikkat çeken bulgular yer aldı.İddiaya göre; Sipay Fzpay Paladyum Elekse Birleşim Ödeme Faturamatik olmak üzere 6 farklı ödeme kuruluşundan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para girişi olduğu değerlendirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği öğrenildi.

