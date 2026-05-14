Çin'den Türkiye'ye olay teklif: Renminbi ile yapalım

EİB’nin 12 farklı tarım ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren 8 bini aşkın üyeyle 2025 yılı sonunda 18,5 milyar dolarlık ihracata ulaştığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, sanayiden tarıma, doğal taştan tekstile, gıdadan su ürünlerine kadar geniş bir üretim ve ihracat altyapısına sahip olduklarını ifade etti. Türkiye genelinde Çin’e gerçekleştirilen ihracatın Ocak-Nisan döneminde yüzde 35 artışla 1 milyar 212 milyon dolara çıktığını aynı dönem içinde EİB’den Çin’e gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 24 artışla 209 milyon dolar olduğunu dile getirdi.