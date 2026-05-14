Çin'den Türkiye'ye olay teklif: Renminbi ile yapalım

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası yetkililerinin Türkiye'ye düzenlediği ziyaret sırasında kritik bir teklif gündeme geldi.

Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde ve Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) ortaklığında gerçekleştirilen “Pazarları Birleştirmek, Fırsatlar Yaratmak Ticaret ve Finansal İş Birliği Toplantısı”nda Türkiye ve Çin arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, yerel para birimleriyle ticaret ve yeni iş birliği fırsatlarının yanı sıra ihracatçıların finansmana erişimi gibi konular ele alındı.

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ile Ege İhracatçı Birlikleri toplantısında ticaretin TL ve Çin para birimi Renminbi (RMB) üzerinden devam edilmesi gündeme geldi.

EİB’nin 12 farklı tarım ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren 8 bini aşkın üyeyle 2025 yılı sonunda 18,5 milyar dolarlık ihracata ulaştığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, sanayiden tarıma, doğal taştan tekstile, gıdadan su ürünlerine kadar geniş bir üretim ve ihracat altyapısına sahip olduklarını ifade etti. Türkiye genelinde Çin’e gerçekleştirilen ihracatın Ocak-Nisan döneminde yüzde 35 artışla 1 milyar 212 milyon dolara çıktığını aynı dönem içinde EİB’den Çin’e gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 24 artışla 209 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

EİB olarak Çin’e 1 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda uzun yıllardır çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Öztürk, şu sözlere yer verdi:

2019 yılını Ege İhracatçı Birlikleri için ‘Çin Yılı’ ilan ettik. Aynı dönemde bünyemizde Çin pazarına odaklanan özel bir Çin Ekibi oluşturduk. Üyelerimize yönelik ‘Hedef Pazar: Çin’ seminerleri ve eğitim programları düzenledik. Kasım 2022’de gerçekleştirdiğimiz Çin Mini MBA Programı ile firmalarımızın Çin iş kültürü ve ticaret yapısına yönelik bilgi altyapısını güçlendirmeyi hedefledik. Bu amaçla, Çin’de düzenlenen fuarlara önem verdik, ülkede üç fuara milli katılım yapan tek Birlik biziz. Kaynak: Gazeteyenigun

Hamdi

İtrailin çin eliyle türkiyeyi bitirme projesi yürürlükte yakında çinli türist adı altında her köşe de her sokakta görürseniz şaşırmayın
