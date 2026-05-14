Murat Kurum'dan Pekin'de gövde gösterisi! COP31 vizyonuyla dünya devlerini Türkiye'ye davet etti!

ÇİN ENERJİ MÜHENDİSLİK GRUBU’NA ZİYARET Bakan Kurum, ardından dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan ve arklı ülkelerde enerji ile altyapı projeleri yürüten devlet destekli Çin Enerji Mühendislik Grubu Şirketi’ni ziyaret ederek, Genel Müdür Qiao Xubin ile görüştü. Yenilenebilir enerji, çevre altyapısı, akıllı şehirler, teknoloji transferi gibi başlıkların ele alındığı toplantıda Bakan Kurum, iki ülkenin bu alandaki ortak adımlarını anlattı. Türkiye’nin COP31 Başkanı olarak ‘Uygulama COP’u vizyonuyla hareket ettiğini bu noktada birlikte yürütülecek yeni projelerin dünya için önemine işaret etti. Bakan Kurum görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından, “Yalnızca enerji alanında değil, küresel çapta büyük altyapı projeleri de yürüten Çin Enerji Grubu ziyaretimizde; yenilenebilir enerji, çevre altyapısı, akıllı şehirler, teknoloji transferi, finansman ve ortak girişim modellerine dair bilgi aldık. Daha yaşanabilir şehirler için tecrübe paylaşımını artırmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.