Ankara’yı sele teslim eden Mansur’a öfke seli!

TEPKİLER MANSUR YAVAŞ’A! Ankara’da 1 aydır etkili olan yağışlar yüzünden Ankaralılar hemen hemen her gün su baskınları ile karşı karşıya kalırken, Ankara haricinde her türlü işle alakadar olan Mansur Yavaş’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Yavaş’ın sosyal medyadaki trol ordusu da gelen tepkiler karşısında yetersiz kalınca Yavaş, istifa etmek yerine faturayı Aydın’dan ithal ettiği ASKİ Genel Müdürüne kesti. Yavaş’ın yüzsüzlüğüne AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara Milletvekillerinden tepki geldi. Ankara’da etkili olan yağışlar sırasında ortadan kaybolup Ankaralıları her seferinde kaderine terk eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşın istifa çağrısını görmezden gelerek faturayı ASKİ’ye Aydın’dan ithal edilen müdürü Erdoğan Öztürk’e keserek görevden aldı. “AYDIN’DAN GELEN ADAM SİNCAN’I NEREDEN BİLSİN” AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Sayın Yavaş, kendi beceriksizliğini başkalarına fatura etmeyi bırak. Ankara’yı sel sularına teslim eden sen. Eski dönemlerde iki ayda bir temizlenen mazgalların üzerine asfalt döktürüp kapattıran sen. 4 yıllık belediye başkanlığın süresince Ankara’ya çivi çakmayan sen. Ankara’yı ithal belediyecilikle yönetemezsin. Aydın’dan ithal müdür getirirsen böyle olur. Aydın’dan gelen adam Sincan’ı nereden bilsin. Senin liyakat anlayışın bu kadar işte. Halkın sesine kulak ver biran önce istifa et. Ankara’yı aylardır sahipsiz bıraktın. Ankaralılardan tepki gelince de insanların sesini kesmek için ASKİ Genel Müdürü’nü görevden alıyorsun. Ankara’ya deniz getiren Yavaş, faturayı Aydınlı Erdoğan Öztürk’e kesiyor. Bu yaptıklarınla Ankaralıları kandırabileceğini mi sanıyorsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olamadın şimdi ne gibi hayallerin peşindesin. Sen efendi gibi istifa etmezsen zaten önümüzdeki yerel seçimde vatandaşlar seni görevden alacak. Vatandaşımız bu yapılanları not ediyor. İnşallah el birliği ile dokuz ay sonra Ankara’mızı tekrar AK Belediyecilik ile tekrar kavuşturacağız.” dedi.