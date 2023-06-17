2023-06-17 00:07:38 Ankara’yı sele teslim eden Mansur’a öfke seli!
Kendi beceriksizliğinin faturasını ASKİ Genel Müdürüne kesen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara Milletvekillerinden tepki yağdı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü koltuğuna Aydın’dan ithal ettiği Erdoğan Öztürk’ü getiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, sel mağduru Ankaralıların istifa çağrısını görmezden gelip kendi beceriksizliğini Öztürk’e fatura edip görevden aldı. Konuya ilişkin görüşleri aktaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Sayın Yavaş, kendi beceriksizliğini başkalarına fatura etmeyi bırak. Ankara’yı sel sularına teslim eden sen. Eski dönemlerde iki ayda bir temizlenen mazgalların üzerine asfalt döktürüp kapattıran sen. 4 yıllık belediye başkanlığın süresince Ankara’ya çivi çakmayan sen. Ankara’ya deniz getiren Yavaş, faturayı Aydınlı Erdoğan Öztürk’e kesiyor.” ifadelerini kullandı.