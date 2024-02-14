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Medya
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Ankara'nın siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir skandal! İşte bu tam bir rezalet ve kepazelik

2024-02-14 13:23:05
Ankara'nın siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir skandal! İşte bu tam bir rezalet ve kepazelik

İyi Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder, fiziksel saldırıya uğrayıp tehdit edildi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan özür dilemeye zorlandı. Bu olay, siyasi çevrelerde geniş yankı bulurken, Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, söz konusu olayın ayrıntılarını “Rezalet, skandal, kepazelik…” başlıklı yazısında paylaştı. Pazarcı, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ankara'nın siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir skandal! İşte bu tam bir rezalet ve kepazelik

“Yapıyı iyi biliyorum, bazılarını şahsen tanıyorum. Genel olarak da ne yaptıkları konusunda tecrübe sahibiyim bu güruhun. Etki alanlarındaki müsilajlara sosyal medyada da sık sık rastlıyorum. Saldırganlık ruhlarına işlemiş. Küfür, hakaret, tehdit, her türlü pislik var... İster "taraftar ", ister "trol" deyin, ya da "siyasi yol arkadaşları" olarak adlandırın. Ankara'da olduğumuz ve yaşadığımız için bunlarla sık sık karşılaşıyoruz biz. Ama öyle bir algı çalışmaları ve reklam kampanyaları var ki, vatandaşa pek anlatamıyoruz. Sonunda kendi kendilerini ele verdiler işte...

#2
Foto - Ankara'nın siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir skandal! İşte bu tam bir rezalet ve kepazelik

Dün birlikte yol yürüdüklerini, bugün tehdit ve darp ediyorlar. Yolunu kesip, dayakla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan özür diletiyorlar. Bunu da kameraya çekip, "Bakın ne güzel yaptık, dersini verdik" diye övünüyorlar. İzlemişsinizdir Beypazarı İyi Parti İlçe Başkanı Recep Önder'e yaptıklarını. Kelimeler kifayetsiz kalıyor, sergilenen eşkıyalık ve barbarlık karşısında. Dövüyorlar, ölümle tehdit ediyorlar, vura vura ve zorla "Mansur Başkanım" dedirtip özür diletiyorlar. Hem de bu olay Türkiye'nin Başkenti Ankara'da yaşanıyor. Kırk yıldır içindeyim, izliyorum. Ankara siyaseti, böyle bir skandal görmedi. Böyle bir rezalet yaşamadı. Basit, sıradan bir olay değil bu. Hem de TBMM'de grubu bulunan İyi Parti'nin İlçe Başkanı'na yapılıyor! ***

#3
Foto - Ankara'nın siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir skandal! İşte bu tam bir rezalet ve kepazelik

Peki, ne oluyor dersiniz? Hiçbir şey. Herkes üç maymun oynuyor, kör ve sağır kesiliyor. Olay yeni değil eski; birileri medyaya sızdırmasa hiç yaşanmamış olacak. Vatandaşın da bu rezalet ve kepazelikten haberi olmayacak. Hadi saldırıya uğrayan, tehdit edilen kişi korktu diyelim. Bu yüzden de polise ve savcılığa gitmedi. Olayı kimse ile paylaşmadı. O kadar dayak ve hakareti sinesine çekip barbarların dümen suyuna girdi, ne deniliyorsa onu yaptı. Ama araştırdım öyle değil. Pislik ortaya dökülene kadar, olaydan pek çok kişinin haberi varmış. O görüntüler siyaset çevrelerinde elden ele dolaşıp duruyormuş... İşte asıl ve önemli sıkıntı burada. Durum bu olunca, akla gelen o kadar çok soru var ki... Acaba dayak yiyen, tehdit edilen, aşağılanan İyi Parti Beypazarı İlçe Başkanı'na, "Aman ha" mı denildi? Ya da "Sus, konuşma, şimdi başımıza iş çıkarma" diye uyarıldı mı? Mafyatik siyasetin devam etmesi için devreye aracılar mı girdi? Öyle ya... Olayda adı geçen, söz konusu olan, kendisinden zorla özür diletilen kişi Mansur Yavaş. Bir dönem İyi Parti ve Meral Akşener'in gözdesiydi. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı Koltuğuna oturtulup, Türkiye'nin kendisine teslim edilmesi düşünüyordu. Kim bilir, belki de bu rezalet o yüzden gizlendi ve kamuoyunun bilgi sahibi olması engellenmeye çalışıldı. Öyle ya da böyle... Sonunda kanalizasyon patladı, pislikler ortaya dökülmeye başladı. Şimdi yapılması gerekenler belli. Türkiye'nin Başkenti olan Ankara'nın göbeğinde sergilenen bu vahşet ve barbarlığın, hukuken ve siyaseten bir bedeli olmalı. Herkes eteğindeki taşları dökmeli. Kamuoyu ve seçmen neler olup bittiğini görmeli. Nutuklar, algı operasyonları ve reklamlar, yerini gerçeklere bırakmalı. Aksi takdirde bu yük taşınamaz!”

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