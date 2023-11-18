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Yaşam
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Ankaralılar hafta sonu oraya akın etti

2023-11-18 15:53:56
Ankaralılar hafta sonu oraya akın etti

Ankara'da hafta sonunu fırsat bilen başkentliler Ankara Kalesi'ni gezdi

#1
Foto - Ankaralılar hafta sonu oraya akın etti

Ankara Kalesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi bir kale. Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte M.Ö. 5. yüzyıl başında Galatların Ankara'ya yerleşmeleri sırasında kalenin var olduğu bilinmektedir.

#2
Foto - Ankaralılar hafta sonu oraya akın etti

Romalılar, Bizanslılar, Selçuklu Hanedanı ve Osmanlılar dönemlerinde birçok kez onarımdan geçmiştir.

#3
Foto - Ankaralılar hafta sonu oraya akın etti

Ankara Kalesi dışarıdan görümüne göre daha büyüktür. Her yıl çeşitli festivallere de ev sahipliği yapmaktadır.

#4
Foto - Ankaralılar hafta sonu oraya akın etti

#5
Foto - Ankaralılar hafta sonu oraya akın etti

#6
Foto - Ankaralılar hafta sonu oraya akın etti

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