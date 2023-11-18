2023-11-18 15:53:56 Ankaralılar hafta sonu oraya akın etti
Ankara'da hafta sonunu fırsat bilen başkentliler Ankara Kalesi'ni gezdi
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Ankara'da hafta sonunu fırsat bilen başkentliler Ankara Kalesi'ni gezdi
Ankara Kalesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi bir kale. Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte M.Ö. 5. yüzyıl başında Galatların Ankara'ya yerleşmeleri sırasında kalenin var olduğu bilinmektedir.
Romalılar, Bizanslılar, Selçuklu Hanedanı ve Osmanlılar dönemlerinde birçok kez onarımdan geçmiştir.
Ankara Kalesi dışarıdan görümüne göre daha büyüktür. Her yıl çeşitli festivallere de ev sahipliği yapmaktadır.
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