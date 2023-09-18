2023-09-18 22:54:28 Ankaragücü, Sivas'ta geriden gelip kazandı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor sahasında Ankaragücü'ne 3-1 'lik skorla yenildi.
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor sahasında Ankaragücü'ne 3-1 'lik skorla yenildi.
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Morutan, 66. dakikada Tolga Ciğerci ve 90+5. dakikada Cephas kaydetti. Sivasspor'un tek golünü 18. dakikada Samu Saiz attı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, 5 puanda kalırken Ankaragücü puanını 5'e yükseltti.
Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.
Karşılaşmanın 39. dakikasında sarı kart gören Sivassporlu Clinton N'Jie 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Kırmızı-beyazlı ekip mücadelenin geri kalanını 10 kişi tamamladı.
Ankaragücü, bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Başkent ekibi ilk galibiyetini de almış oldu.
Sivasspor - MKE Ankaragücü: 1-3 STAT: Yeni Sivas 4 Eylül HAKEMLER: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat Paluli (Dk. 84 Emre Gökay), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre, Emrah Başsan (Dk. 71 Burak Kapacak), Charisis, Saiz, N'Jie, Manaj (Dk. 72 Barrow)
MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Cem Türkmen), Morutan (Dk. 90 Alperen Kuyubaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 87 Kaan Güneren), Rodrigues (Dk. 76 Cephas), Bajic GOLLER: Dk. 18 Saiz (Sivasspor) - Dk. 31 Morutan, Dk. 66 Tolga Ciğerci, Dk. 90+6 Cephas (MKE Ankaragücü) KIRMIZI KART: Dk. 59 N'jie (Sivasspor) SARI KARTLAR: Saiz (Sivasspor) - Djokanovic, Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)
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