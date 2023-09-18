  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
9
Ankaragücü, Sivas'ta geriden gelip kazandı

2023-09-18 22:54:28
Ankaragücü, Sivas'ta geriden gelip kazandı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor sahasında Ankaragücü'ne 3-1 'lik skorla yenildi.

#1
Foto - Ankaragücü, Sivas'ta geriden gelip kazandı

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

#2
Foto - Ankaragücü, Sivas'ta geriden gelip kazandı

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Morutan, 66. dakikada Tolga Ciğerci ve 90+5. dakikada Cephas kaydetti. Sivasspor'un tek golünü 18. dakikada Samu Saiz attı.

#3
Foto - Ankaragücü, Sivas'ta geriden gelip kazandı

Bu sonucun ardından Sivasspor, 5 puanda kalırken Ankaragücü puanını 5'e yükseltti.

#4
Foto - Ankaragücü, Sivas'ta geriden gelip kazandı

Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

#5
Foto - Ankaragücü, Sivas'ta geriden gelip kazandı

Karşılaşmanın 39. dakikasında sarı kart gören Sivassporlu Clinton N'Jie 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Kırmızı-beyazlı ekip mücadelenin geri kalanını 10 kişi tamamladı.

#6
Foto - Ankaragücü, Sivas'ta geriden gelip kazandı

Ankaragücü, bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Başkent ekibi ilk galibiyetini de almış oldu.

#7
Foto - Ankaragücü, Sivas'ta geriden gelip kazandı

Sivasspor - MKE Ankaragücü: 1-3 STAT: Yeni Sivas 4 Eylül HAKEMLER: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat Paluli (Dk. 84 Emre Gökay), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre, Emrah Başsan (Dk. 71 Burak Kapacak), Charisis, Saiz, N'Jie, Manaj (Dk. 72 Barrow)

#8
Foto - Ankaragücü, Sivas'ta geriden gelip kazandı

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Cem Türkmen), Morutan (Dk. 90 Alperen Kuyubaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 87 Kaan Güneren), Rodrigues (Dk. 76 Cephas), Bajic GOLLER: Dk. 18 Saiz (Sivasspor) - Dk. 31 Morutan, Dk. 66 Tolga Ciğerci, Dk. 90+6 Cephas (MKE Ankaragücü) KIRMIZI KART: Dk. 59 N'jie (Sivasspor) SARI KARTLAR: Saiz (Sivasspor) - Djokanovic, Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

Neler oluyor böyle? Kız öğrenciden dekan odasında dehşet
Gündem

Neler oluyor böyle? Kız öğrenciden dekan odasında dehşet

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, üniversite odasında bir kız öğrenci tarafınd..
Ersan Şen'le ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Gündem

Ersan Şen'le ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Sözcü TV, İsmail Saymaz'la birlikte 'Sokağın Sözü' programında yorumculuk yapan Ersan Şen'le bundan sonra çalışmama kararı aldı. Ersan Şen k..
İstanbul'un orta yerinde büyük rezillik! Ahlaksızlıkta son nokta
Gündem

İstanbul'un orta yerinde büyük rezillik! Ahlaksızlıkta son nokta

İstanbul Kadıköy'de sokak ortasında ip bikiniyle gezen kadın ile vatandaşlar arasından tartışma çıktı. Polis geldi, ortaya ilginç görüntüler..
Yunanistan'ın 'Türkiye planı' suya düştü! Oyunu Erdoğan bozdu
Dünya

Yunanistan'ın 'Türkiye planı' suya düştü! Oyunu Erdoğan bozdu

Son zamanlarda Türkiye ile iyi ilişkiler yürüten Yunanistan, gözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Miçotakis'in New York'taki görüşme..
Camide içki içip paylaşmıştı! İfadesi şok etti! O alçak, bu namussuzluğu bakın niçin yapmış
Gündem

Camide içki içip paylaşmıştı! İfadesi şok etti! O alçak, bu namussuzluğu bakın niçin yapmış

İstanbul'da camide içki içtiği fotoğrafı paylaşıp "Sıkıysa yakalayın" dedikten sonra yakalanıp cezaevine konulan S.Y.Ö adlı ahlaksızın ifade..
Profesör olmuş ama hukukun H’sini bilmiyor! Ümit Kocasakal’a tokat gibi cevap
Siyaset

Profesör olmuş ama hukukun H’sini bilmiyor! Ümit Kocasakal’a tokat gibi cevap

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Var olmayan yetkiyle yeni Anayasa yapmak suçtur” diyerek beyin yakan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23