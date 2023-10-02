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Ankara'daki bombalı saldırının şok detayları ortaya çıktı! Meğer "Davul patladı" diyen teröristler, aile izlenimi verip...

2023-10-02 12:41:19
Ankara'daki bombalı saldırının şok detayları ortaya çıktı! Meğer "Davul patladı" diyen teröristler, aile izlenimi verip...

Ankara’da dün saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin gerçekleştirdiği bombalı saldırı eylemine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristlerden birinin kendini patlattığı, diğerinin de etkisiz hale getirildiği olayda teröristlerin Kayseri’de veteriner Mikail Bozloğan’ı gasbedip öldürdükten sonra aracını çaldığı öğrenilmişti. Teröristlerin 'Davul patladı' yalanı ve aile izlenimi vermesi detayı ortaya çıktı.

#1
Foto - Ankara'daki bombalı saldırının şok detayları ortaya çıktı! Meğer "Davul patladı" diyen teröristler, aile izlenimi verip...

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleşen bombalı saldırı eylemiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aracın, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbedildiği öğrenilmiş, teröristlerin aracın sahibi veteriner Mikail Bozağan'ı (24) öldürdükten sonra aracı çaldıkları ve eylemi gerçekleştirdikleri kaydedilmişti. Saat 09.30 sıralarında Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen olayda giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştu. Teröristlerden birisi kendini patlatmış, diğer terörist ise etkisiz hale getirilmişti. 2 polis memurunun yaralandığı olayda, yaralı polisler hastaneye kaldırılmıştı.

#2
Foto - Ankara'daki bombalı saldırının şok detayları ortaya çıktı! Meğer "Davul patladı" diyen teröristler, aile izlenimi verip...

Teröristlerin aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri, şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozağan'ı darbedip tabancayla öldürdükleri öğrenildi. Teröristlerin gasbettikleri araçla Ankara'ya gidip bombalı saldırı eylemini gerçekleştirildikleri kaydedilmişti. Milliyet'te yer alan habere göre; Ankara'daki bombalı saldırı eylemine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İki teröristin gasbettikleri araca bomba yüklemesini Adana’da yaptıkları değerlendirilirken, Ankara’ya gelişlerinde Saimbeyli-Feke yolunu kullandıkları kamera görüntüleriyle tespit edildi.

#3
Foto - Ankara'daki bombalı saldırının şok detayları ortaya çıktı! Meğer "Davul patladı" diyen teröristler, aile izlenimi verip...

Öte yandan teröristlerin otomobili gasbetmeden önce yol üzerinde aracı durdurmaya çalıştıkları esnada yanlarında bir kadın ve çocuğun bulunduğu anlaşıldı. Aile görüntüsü izlenimi veren teröristlerin otostop çekip Bozlağan’ın kullandığı aracın durmasını sağladıkları aktarıldı. Bir ara araçtan inen teröristlerin ve yanındakilerin bakkaldan alışveriş yaptıkları da kaydedildi.

#4
Foto - Ankara'daki bombalı saldırının şok detayları ortaya çıktı! Meğer "Davul patladı" diyen teröristler, aile izlenimi verip...

Kendilerini davulcu olarak tanıtan teröristlerin yakın köye düğün için gittiklerini ve davullarının patladığını söyledikleri aktarıldı. Kadın ve çocuğun daha sonra 2 teröristten ayrıldıkları belirtildi.

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