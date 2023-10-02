2023-10-02 12:41:19 Ankara'daki bombalı saldırının şok detayları ortaya çıktı! Meğer "Davul patladı" diyen teröristler, aile izlenimi verip...
Ankara’da dün saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin gerçekleştirdiği bombalı saldırı eylemine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristlerden birinin kendini patlattığı, diğerinin de etkisiz hale getirildiği olayda teröristlerin Kayseri’de veteriner Mikail Bozloğan’ı gasbedip öldürdükten sonra aracını çaldığı öğrenilmişti. Teröristlerin 'Davul patladı' yalanı ve aile izlenimi vermesi detayı ortaya çıktı.