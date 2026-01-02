  • İSTANBUL
Ankara'da kuğular bile buz tuttu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara'da kuğular bile buz tuttu

Ankara'da devam eden yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düşerken kentin simge noktalarından Kuğulu Park'ta bulunan kuğuların yaşadığı havuzun yüzeyi dondu.

Foto - Ankara'da kuğular bile buz tuttu

Havuzdaki fıskiyelerin çevresinde buz kalıpları oluşurken kuğular ve ördeklerin yaşam alanının daralması dikkati çekti.

Foto - Ankara'da kuğular bile buz tuttu

Buz tabakalarının üzerinde dolaşan kuğular ve ördekler, kartpostallık kış manzarası oluşturdu.

Foto - Ankara'da kuğular bile buz tuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre soğuk hava dalgasının gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Foto - Ankara'da kuğular bile buz tuttu

İşte kışın sert vurduğu Kuğulu Park'ın görüntüleri...

