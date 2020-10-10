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Yaşam
9
Ankara'da hastanede yangın! Çok sayıda yaralı var

2020-10-10 01:46:56
Ankara'da hastanede yangın! Çok sayıda yaralı var

Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

#1
Foto - Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

#3
Foto - Yangının ardından hastanede bulunan hastalar dışarı çıkarılmaya çalışıldı.

Yangının ardından hastanede bulunan hastalar dışarı çıkarılmaya çalışıldı.

#4
Foto - Hastaların yangından etkilendiği görüldü.

Hastaların yangından etkilendiği görüldü.

#5
Foto - Çok sayıda yaralının olduğu da öğrenildi.

Çok sayıda yaralının olduğu da öğrenildi.

#6
Foto - Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

#7
Foto - Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

#8
Foto - Yatan hastalar kontrollü şekilde tahliye ediliyor.

Yatan hastalar kontrollü şekilde tahliye ediliyor.

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