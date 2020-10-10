2020-10-10 01:46:56 Ankara'da hastanede yangın! Çok sayıda yaralı var
Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Yangının ardından hastanede bulunan hastalar dışarı çıkarılmaya çalışıldı.
Hastaların yangından etkilendiği görüldü.
Çok sayıda yaralının olduğu da öğrenildi.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Yatan hastalar kontrollü şekilde tahliye ediliyor.
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