Ankara perişan oldu! ABB alt yapı çalışması yapmıyor

Ankara'nın başında olması gereken isim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'da Tarihi Kentler Birliği Meclisi toplantısına katılmayı tercih ederek Ankara halkını yine yalnız bıraktı. Başkent Ankara'da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, bugün etkisini artırarak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Kent genelinde su baskınları ve göle dönen yollar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.