Ankara perişan oldu! ABB alt yapı çalışması yapmıyor

Uyarılara rağmen dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmurun şiddetiyle birlikte araçlar adeta suda yüzer hale gelirken, vatandaşlar metrolarda mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerinin de yetersiz olduğu görülürken vatandaşlar bir şekilde canlarını kurtarmaya çalıştı Ankara – Ayaş, Törekent yolu sular altına gömüldü. Vatandaşlar duruma isyan etti, yoldaki giderlerin hiç birinin çalışmadığı ve sel sularını tahliye edemediği görüldü. Öte yandan alt yapıdaki yetersizlik nedeniyle işleri oldukça zorlaştı. Metroları su basarken seferler aksadı. Ankara'nın birçok noktasında su basmasıyla birlikte, yaşanan kaos ve hasarın boyutu gün geçtikçe artıyor.