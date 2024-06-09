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Yaşam
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Ankara perişan oldu! ABB alt yapı çalışması yapmıyor

2024-06-09 00:49:26
Ankara perişan oldu! ABB alt yapı çalışması yapmıyor

Başkent Ankara üç gündür devam eden yağmurun etkisiyle sulara teslim oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeterince bakım yapmaması felakete davetiye çıkardı.

#1
Foto - Ankara perişan oldu! ABB alt yapı çalışması yapmıyor

Ankara'nın başında olması gereken isim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'da Tarihi Kentler Birliği Meclisi toplantısına katılmayı tercih ederek Ankara halkını yine yalnız bıraktı. Başkent Ankara'da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, bugün etkisini artırarak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Kent genelinde su baskınları ve göle dönen yollar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Ankara perişan oldu! ABB alt yapı çalışması yapmıyor

Uyarılara rağmen dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmurun şiddetiyle birlikte araçlar adeta suda yüzer hale gelirken, vatandaşlar metrolarda mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerinin de yetersiz olduğu görülürken vatandaşlar bir şekilde canlarını kurtarmaya çalıştı Ankara – Ayaş, Törekent yolu sular altına gömüldü. Vatandaşlar duruma isyan etti, yoldaki giderlerin hiç birinin çalışmadığı ve sel sularını tahliye edemediği görüldü. Öte yandan alt yapıdaki yetersizlik nedeniyle işleri oldukça zorlaştı. Metroları su basarken seferler aksadı. Ankara'nın birçok noktasında su basmasıyla birlikte, yaşanan kaos ve hasarın boyutu gün geçtikçe artıyor.

#3
Foto - Ankara perişan oldu! ABB alt yapı çalışması yapmıyor

EGO Genel müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

#4
Foto - Ankara perişan oldu! ABB alt yapı çalışması yapmıyor

“Değerli Vatandaşlarımız, Ankara'da meydana gelen yoğun yağmur yağışı sonucunda bazı istasyonlarımızda su seviyeleri normal değerlerin üzerine çıkmıştır. Su tahliye çalışmaları halen devam etmekte olup, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ ve Ankara İtfaiyesi ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalar sonuçlanana kadar, OSB - Eryaman 5 istasyonları arasında hizmet verilemeyecektir. Bu güzergahta ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacak, Metro seferlerimiz de Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecektir. Yaşadığımız olağandışı koşullar altında gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz.”

#5
Foto - Ankara perişan oldu! ABB alt yapı çalışması yapmıyor

Keçiören, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan yağışlar, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Bazı araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Gök gürültülü sağanak, iş yerlerini su basmasına neden oldu.

#6
Foto - Ankara perişan oldu! ABB alt yapı çalışması yapmıyor

Ankara halkı, bu felaket anında Yavaş’ın yanlarında olmasını beklerken, Mansur Yavaş'ın İstanbul'daki toplantıya katılması tepkilere neden oldu. Şehrinin acil ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi gereken bir zamanda, sorumluluk örneği sergilememesi belediye başkanının kriz yönetimine olan güvensizliği artırdı.

#7
Foto - Ankara perişan oldu! ABB alt yapı çalışması yapmıyor

Yetkililer, alt yapı çalışmalarının yetersizliğini gündeme getirirken, halk ise benzer felaketlerin önüne geçilmesi için daha etkin önlemler alınmasını talep ediyor. Ankara'nın sel felaketi sonrası toparlanma süreci uzun ve zorlu olacak.

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