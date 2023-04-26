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ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

2023-04-26 10:08:02
ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem, ANKA-3'le ilgili önemli bir tarih vererek yeni bir müjde verdi.

#1
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

"Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3 piste çıktı, ilk uçuş için gün sayıyor.

#2
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde geliştirilen ve şirketin İHA ürün ailesinin 3'üncü üyesi olacak ANKA-3'ü ilk kez görüntülendi.

#3
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem, ANKA-3'ün kuyruksuz bir konfigürasyon olduğunu ve bunun sağladığı farklı avantajlar bulunduğunu söyledi.

#4
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

Korkem, ANKA-3'ün tasarımdan kaynaklanan üstünlüklerine ilişkin şu bilgiyi verdi:

#5
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

"Bunlardan biri ve en önemlisi radar görünürlüğünün düşük olması. Çünkü uçağın yatay ve dikey kuyrukları olmadığı için görünürlük oldukça düşüyor. Bazı ekstra tedbirlerle bunu daha da artırmak, görünürlüğü iyice düşürmek mümkün.

#6
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

Onun dışında bu konfigürasyonda sürükleme düşük. Daha fazla taşıma hacmi ve kapasitesi oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla biz bu avantajların hepsini kullanmak istedik. Bayağı bir zaman planlaması oldu. 1 sene kadar önce daha küçük, yine kuyruksuz bir hava aracını uçurarak altyapıyı oluşturduk ve üzerine bu avantajları kullanacağımız böyle bir hava aracını geliştirmeye başladık. Geliştirme çalışmaları Şubat 2022'de başladı. Geldiğimiz noktada uçak şu anda taksi testlerine başlamış durumda. Bu süreç kısa süre içinde ilk uçuşun gerçekleşmesine kadar devam edecek. Daha sonra işin şekli düşerek üzerine görev sistemlerinin entegrasyonunun yapıldığı ve gerçek kullanıma hazırlandığı bir süreç başlayacak. Şu anda ilk uçuş, ilk hedef. Uçuş tarihi çok yakın, mayıs başında, mayıs ayının ortasını geçmeden inşallah uçuracağız."

#7
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

ANKA-3'ün operasyonel kullanımına ilişkin soruları yanıtlayan Bülent Korkem, uçağın üzerinde ciddi bir taşıma kapasitesi bulunduğunu, 44 bin fite kadar çıkıp, 40 bin fitte de görev yapabildiğini bildirdi.

#8
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

Uçağın 0,7 mach gibi yüksek süratlere ulaşacağına işaret eden Korkem, şu değerlendirmede bulundu:

#9
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

"Radar görünürlüğünün düşük olması bize uzun mesafelerde yüksek faydalı yük kapasitesi ve yüksek hızlarda görev yapabilme yeteneği kazandırıyor. Dolayısıyla ağır bir yük kapasitemiz var. Bunu üzerine takacağımız diğer elektronik sistemlerle, faydalı yüklerle destekleyerek havadan yere, gerektiğinde havadan havaya taarruz amacıyla kullanabiliriz. Yerdeki düşman sistemlerinin baskılanması için elektronik harp amacıyla kullanabiliriz.

#10
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

ANKA-3'ü Milli Muharip Uçak, HÜRJET, F-16 gibi insanlı sistemlerle ortak operasyonlarda kullanabiliriz. Hem üzerindeki faydalı yüklerle hem onların faydalı yüklerini birbirleriyle ortak kullanabildikleri bir imkan var. Dolayısıyla bu uçağın kullanım alanı çok geniş diyebiliriz. İlk uçuşu kısa bir zamanda yaparsak yıl sonuna kadar ya da önümüzdeki sene başında ilk göreve hazırlık durumu oluşacaktır diye düşünüyoruz."

#11
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

Korkem, ANKA-3'ün taarruz yeteneğine ilişkin soruya karşılık, uçakta birisi gövde altı merkez, ikisi dahili ve kanat altlarında ikişer olmak üzere toplam 7 silah istasyonu bulunacağını anlattı. Silah istasyonlarının değişik kapasiteleri bulunduğuna dikkati çeken Korkem, şunları kaydetti:

#12
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

"Gövde içindeki dahili istasyonun yetenekleri çok büyük olacak. Yani orada ciddi bir hacmimiz var, bu konfigürasyonun getirdiği. Şu ana kadar Türkiye'de geliştirilmiş bütün mühimmatları bu sistem içinde taşıyabilir durumdayız. Dahili silah istasyonu Mark 83 sınıfı silahlardan birer adet taşıyabiliyor ya da hacmine göre çok daha fazla sayıda daha küçük mühimmat taşıyabiliriz. Kanat altındaki ilk büyük istasyonda SOM-J, yine Mark 83 sınıfı silahlar taşınabiliyor. Daha altındakiler kesinlikle taşınabiliyor. Kanat dışı istasyonlarda da nispeten küçük silahlar taşınabiliyor. Dolayısıyla yelpazemiz silah taşımak açısından çok geniş."

#13
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

ANKA-3'ün gurur verici bir proje olduğunu vurgulayan Korkem, "Bizim açımızdan çok gurur verici bir proje. Teknolojinin sınırında her türlü çalışmayı gerçekleştirdik, yapmaya da devam ediyoruz. İnşallah başarılı bir ilk uçuş ve devamında yapacağımız görev sistemleri entegrasyonuyla ülkemize iyi bir ürün kazandıracağız." dedi.

#14
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

Korkem, ANKA-3'ün kanat altlarına konumlandırılan yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'in yeni versiyonuna ilişkin de bilgi verdi.

#15
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

Ortaya çıkan platformun "Şimşek'in büyük abisi" gibi olduğunu ifade eden Korkem, yeni ürüne "Süper Şimşek" ismini verdiklerini söyledi. Korkem, Süper Şimşek'in öncelikle hedef uçak olacağını, bunu sahte hedef ve taarruz amaçlı mühimmatlı versiyonlarının izleyeceğini dile getirdi.

#16
Foto - ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

Mühimmatlı versiyonlarda farklı türde arayıcı başlıklar kullanacaklarını aktaran Korkem, "Dolayısıyla Süper Şimşek havadan yere, havadan havaya taarruz görevleri yapabilecek, üzerine kendi kapasitesi dahilinde elektronik harp sistemleri takılıp yerdeki düşman sistemlerinin tespiti, bunların baskılanması gibi görevleri gerçekleştirebilecek. En son versiyonlarından birinde seyir füzesine kadar ulaşabilecek bir yelpazede bu hava aracını da kullanacağız. 700 kilometrenin üzerinde menzil bekliyoruz." ifadelerini kullandı. (TRT Haber)

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