Ani kararla bunu önerdiler: Tüm taraftarlar bunu konuşuyor resmen: Şok edici gelişme

Fenerbahçe orta sahasına takviye arayan Beşiktaş'a, N'Golo Kante transferi sonrasında boşa düşen Fred'i önerdi.
Fenerbahçe, UEFA listesini yarın gece yarısına kadar teslim etmek zorunda... kadrodaki yabancı kontenjanını boşaltmak için düğmeye basan yönetim Fred'le yolları ayırmak için çalışıyor.
Yabancı sayısını düşürmek amacıyla hamlelerini hızlandıran sarı-lacivertli yönetim Fred'i Beşiktaş'a önerdi. Ezeli rakibe "Anlaşın imzalayın" mesajı iletildi.
Fred ise katı bir tutum takınmış durumda. Brezilyalı yıldızın 1 yıllık daha sözleşmesi var. Kulüpteki tüm alacaklarını tahsil etmeden takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.
Yıldız oyuncu için ülkesi Brezilya'dan da ciddi talipler var. Özellikle Palmeiras ve Internacional, Fred'in durumunu yakından takip ediyor ve transfer için fırsat kolluyor. Kante'den sonra bir de forvet transferi düşünüldüğü içim Jhon Duran'ın yanı sıra Fenerbahçe, Fred'i de göndermek zorunda... yoksa sezon sonuna kadar lisans çıkaramayabilir.
