Ani kararla bunu önerdiler: Tüm taraftarlar bunu konuşuyor resmen: Şok edici gelişme

Yıldız oyuncu için ülkesi Brezilya'dan da ciddi talipler var. Özellikle Palmeiras ve Internacional, Fred'in durumunu yakından takip ediyor ve transfer için fırsat kolluyor. Kante'den sonra bir de forvet transferi düşünüldüğü içim Jhon Duran'ın yanı sıra Fenerbahçe, Fred'i de göndermek zorunda... yoksa sezon sonuna kadar lisans çıkaramayabilir.