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Dünya
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Angola sokakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

2021-10-17 16:44:07
Angola sokakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola'nın başkenti Luanda'yı ziyaret edecek.

#1
Foto - Erdoğan'ın ziyareti öncesinde sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Erdoğan'ın ziyareti öncesinde sokaklara Türk bayrakları asıldı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından konu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından konu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

#3
Foto - Açıklamada, söz konusu ziyaretin Türkiye tarihinde bir ilk olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaretin Türkiye tarihinde bir ilk olduğu ifade edildi.

#4
Foto - Erdoğan'ın Angola'yı ziyaretinin, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olduğu bildirildi.

Erdoğan'ın Angola'yı ziyaretinin, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olduğu bildirildi.

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