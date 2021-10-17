2021-10-17 16:44:07 Angola sokakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola'nın başkenti Luanda'yı ziyaret edecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola'nın başkenti Luanda'yı ziyaret edecek.
Erdoğan'ın ziyareti öncesinde sokaklara Türk bayrakları asıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından konu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, söz konusu ziyaretin Türkiye tarihinde bir ilk olduğu ifade edildi.
Erdoğan'ın Angola'yı ziyaretinin, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olduğu bildirildi.
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