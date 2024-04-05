2024-04-05 20:19:58 Android 15 pil ömrünü şahlandıracak
Google, Android 15 ile telefon kullanma sürenizi daha akıllı hale getiriyor.
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Google, Android 15 ile telefon kullanma sürenizi daha akıllı hale getiriyor.
Telefonunuzun ne zaman kullanılmadığını algılayarak ekran zaman aşımını otomatik olarak kısaltıyor.
Bu yeni özellik sayesinde telefonunuz kullanılmadığında ekran otomatik olarak kapanarak pil ömrünü uzatıyor.
Artık dikkat dağıtıcı unsurlara veda edin! "Adaptive Timeout" (Uyarlanabilir Zaman Aşımı) ile hem pil ömrünüz artacak hem de dikkatiniz dağılmadan işlerinize odaklanabileceksiniz.
Android 15'te Uyarlanabilir Zaman Aşımı:
• Apple'ın dikkat dağınıklığı moduna benzer şekilde çalışır. • Cihazınızı kullanmadığınızda ekranı otomatik olarak kapatır. • Dokunmatik kontrollerin kullanımını izleyerek çalışır.
• Video oynatırken devre dışı kalır. • Pixel cihazlarda ilk olarak kullanılabilir. Daha Uzun Pil Ömrü: • Google, ekranı kullanıma bağlı olarak analiz eder.
• Kullanılmadığında ekranı kapatarak pil tasarrufu sağlar. • Ekran zaman aşımı manuel olarak ayarlanmak zorunda kalmaz.
Android 15 ile pil ömrünüzü uzatmak ve dikkatinizi dağıtmadan telefonunuzu kullanmak için Uyarlanabilir Zaman Aşımı özelliğini deneyin!
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