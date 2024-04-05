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Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

2024-04-05 20:19:58
Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Google, Android 15 ile telefon kullanma sürenizi daha akıllı hale getiriyor.

#1
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Telefonunuzun ne zaman kullanılmadığını algılayarak ekran zaman aşımını otomatik olarak kısaltıyor.

#2
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Bu yeni özellik sayesinde telefonunuz kullanılmadığında ekran otomatik olarak kapanarak pil ömrünü uzatıyor.

#3
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Artık dikkat dağıtıcı unsurlara veda edin! "Adaptive Timeout" (Uyarlanabilir Zaman Aşımı) ile hem pil ömrünüz artacak hem de dikkatiniz dağılmadan işlerinize odaklanabileceksiniz.

#4
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Android 15'te Uyarlanabilir Zaman Aşımı:

#5
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

• Apple'ın dikkat dağınıklığı moduna benzer şekilde çalışır. • Cihazınızı kullanmadığınızda ekranı otomatik olarak kapatır. • Dokunmatik kontrollerin kullanımını izleyerek çalışır.

#6
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

• Video oynatırken devre dışı kalır. • Pixel cihazlarda ilk olarak kullanılabilir. Daha Uzun Pil Ömrü: • Google, ekranı kullanıma bağlı olarak analiz eder.

#7
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

• Kullanılmadığında ekranı kapatarak pil tasarrufu sağlar. • Ekran zaman aşımı manuel olarak ayarlanmak zorunda kalmaz.

#8
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Android 15 ile pil ömrünüzü uzatmak ve dikkatinizi dağıtmadan telefonunuzu kullanmak için Uyarlanabilir Zaman Aşımı özelliğini deneyin!

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