Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

ANDROİD 14 NE ZAMAN YAYINLANACAK? Google, 10 Mayıs’ta düzenleyeceği I/O 2023 etkinliğinde yeni işletim sistemini tanıtacak fakat hemen yayınlanmayacak. Şirket tarafından paylaşılan takvime göre Android 14, haziran ayının sonuna kadar test edilmeye devam edecek. Temmuz ayından itibaren ise kullanıma hazır olacak ve üreticiler, kendi modellerine dağıtmaya başlayacak. Android 14 ile gelmesi beklenen başlıca özellikler şu şekilde: