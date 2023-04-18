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Teknoloji-Bilişim
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Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

2023-04-18 22:55:32
Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

Google, Android 14 işletim sistemini yakın zamanda kullanıma sunacak.

#1
Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

Google, önümüzdeki mayıs ayında I/O 2023 etkinliği düzenleyecek. Şirket, San Francisco’da gerçekleştireceği bu etkinlikte yeni Pixel akıllı telefonlarını ve bizler için en önemlisi olan Android 14 işletim sistemini tanıtacak. Merakla beklenen yeni yazılım, özellikleri ile şimdiden merak uyandırmaya başladı. Peki Android 14 ne zaman yayınlanacak? Android 14 alacak telefonlar hangileri? İşte o marka ve modeller…

#2
Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

ANDROİD 14 NE ZAMAN YAYINLANACAK? Google, 10 Mayıs’ta düzenleyeceği I/O 2023 etkinliğinde yeni işletim sistemini tanıtacak fakat hemen yayınlanmayacak. Şirket tarafından paylaşılan takvime göre Android 14, haziran ayının sonuna kadar test edilmeye devam edecek. Temmuz ayından itibaren ise kullanıma hazır olacak ve üreticiler, kendi modellerine dağıtmaya başlayacak. Android 14 ile gelmesi beklenen başlıca özellikler şu şekilde:

#3
Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

#4
Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

- Galerinize erişmek isteyen uygulamalara, kısmi erişim verebileceksiniz. - Özel şekiller ve desenler ile kendi duvar kağıdınızı oluşturabileceğiniz Emoji Lab uygulaması. - Duvar kağıdı ile uyumlu yeni temalar. - Duvar kağıdını kullanmadan önce ön izleyebileceksiniz. - Haftanın ilk gününü, hangi takvimi kullanacağınızı ve sıcaklık birimlerini belirleyebileceksiniz. - Telefonun LED ışığının rengini değiştirebilme. - Belge ve görsel paylaşımları için yeni seçenekler. - Ayarlar uygulaması için arayüz iyileştirmeleri.

#5
Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

ANDROİD 14 ALACAK TELEFONLAR Android 14 alacak telefonlar, üreticilere ve modellere göre değişiklik gösteriyor. Genellikle, son birkaç yıl içinde piyasaya sürülen amiral gemisi modelleri yeni Android sürümlerini alırken, daha eski ve orta segment modellerde ise bu durum belirsiz kalıyor. Android 14 alacak Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, Motorola/Lenovo, Sony ve Asus marka telefonlara aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

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Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

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Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

#8
Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

#9
Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

#10
Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

#11
Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

#12
Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

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Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

#14
Foto - Android 14 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

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