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Kültür Sanat
5
Andriake’de gün ışığına kavuştu! Türkiye'de ilk kez rastlandı

2024-09-08 10:16:39
Andriake’de gün ışığına kavuştu! Türkiye'de ilk kez rastlandı

Andriake’de gün ışığına kavuşan düz plaka formundaki millefiori kaplamalar Türkiye için yılın bulguları arasında sayılıyor.

#1
Foto - Andriake’de gün ışığına kavuştu! Türkiye'de ilk kez rastlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras” projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle sürdürdüğü kazılarda “Millefiori (Bin Çiçek)” olarak adlandırılan teknikle üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandı. Önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel yapı iç dekorasyon malzemesinin Andriake’de çok çeşitli miktarda bulunmuş olması uzmanlar tarafından önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak nitelendiriliyor. Türkiye’de bu boyutuyla ilk kez rastlanılan buluntular zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkat çekiyor.

#2
Foto - Andriake’de gün ışığına kavuştu! Türkiye'de ilk kez rastlandı

Andriake’de gün ışığına kavuşan düz plaka formundaki millefiori kaplamalar Türkiye için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli. Döneminin lüks dekorasyon malzemeleri olan kaplamalar çeşitli renklerde çiçekler ve geometrik formlarıyla çok zengin bir çeşitliliğe sahip. Andriake Agorası’nın liman tarafındaki Gümrük Bölgesi’nde bulunan 42 numaralı mekanda ortaya çıkan yüzlerce parça üzerinde çalışmalar sürüyor. Andriake liman yerleşimindeki bu buluntuların milattan sonra 5’inci yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

#3
Foto - Andriake’de gün ışığına kavuştu! Türkiye'de ilk kez rastlandı

Andriake’de gün ışığına kavuşturulan cam levhalarla birlikte aynı dekorasyon düzenlemesinde kullanılmış olan küçük kare ve yuvarlak cam rozetlerden ve bu levhaların yine camdan yapılmış çerçevelerinden de çok sayıda buluntu yer alıyor. Myra Antik Kenti’nin liman yerleşimi olan Andriake’deki keşifte bu kaplamalarla birlikte duvar dekorasyonunda kullanılmış olduğu anlaşılan benzer büyüklükteki levhalar arasında kakma tekniğinde kuş figürleri taşıyan örnekler ve yine Türkiye için ünik bir keşif niteliğinde olan opus sectile tekniğindeki aziz figürleri ile kuş ve deve figürleri de Andriake’de çok özel ve zengin bir iç mekan dekorasyonunun varlığını gösteriyor. Andriake’deki Granarium ve Agora kavşağında, batı Agora Sokağı’nın baş köşesinde, limanın en önemli yerinde konumlanan yapıda bulunan kıymetli dekorasyonları ve plan özellikleriyle yapının bir yönetim binası olduğu düşünülüyor.

#4
Foto - Andriake’de gün ışığına kavuştu! Türkiye'de ilk kez rastlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da yapılan kazılar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Ersoy bulguların önemini belirttiği paylaşımda, “Andriake’de keşfettiğimiz zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkatleri çeken düz plaka formundaki millefiori kaplamalar ülkemiz için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli. Önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak tanımlanan buluntuları gün ışığına kavuşturan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ile Akdeniz Üniversitesine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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