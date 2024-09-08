Andriake’de gün ışığına kavuştu! Türkiye'de ilk kez rastlandı

Andriake’de gün ışığına kavuşturulan cam levhalarla birlikte aynı dekorasyon düzenlemesinde kullanılmış olan küçük kare ve yuvarlak cam rozetlerden ve bu levhaların yine camdan yapılmış çerçevelerinden de çok sayıda buluntu yer alıyor. Myra Antik Kenti’nin liman yerleşimi olan Andriake’deki keşifte bu kaplamalarla birlikte duvar dekorasyonunda kullanılmış olduğu anlaşılan benzer büyüklükteki levhalar arasında kakma tekniğinde kuş figürleri taşıyan örnekler ve yine Türkiye için ünik bir keşif niteliğinde olan opus sectile tekniğindeki aziz figürleri ile kuş ve deve figürleri de Andriake’de çok özel ve zengin bir iç mekan dekorasyonunun varlığını gösteriyor. Andriake’deki Granarium ve Agora kavşağında, batı Agora Sokağı’nın baş köşesinde, limanın en önemli yerinde konumlanan yapıda bulunan kıymetli dekorasyonları ve plan özellikleriyle yapının bir yönetim binası olduğu düşünülüyor.