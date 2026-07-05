‘Avrupalılar tarifeli uçakla uçar’ diyen çok bilmişlere kapak! 'Üzerimize düşeni yaparız' dedi, özel jetinden hiç inmedi

Türkiye’de özel uçak kullanan bir görevli olduğu zaman hemen kafasını ortaya çıkaran bazı tiplerin ‘Avrupa’da öyle mi! Adamların başbakanları, cumhurbaşkanları bile tarifeli uçakla seyahat eder’ diyerek ahkam kesenlere FIFA Başkanı 18 gündür havadan inmeyen uçağı ile kapak yaptı. İklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyen Infantino özel uçağıyla 18 günde ABD kıtasında 27 şehre uçarak on binlerce mil kat etti. FİFA Başkanı, bu kısa sürede tek başına 516 ton karbondioksit salını yaparak çevreyi en fazla kirleten isim oldu.