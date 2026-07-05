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‘Avrupalılar tarifeli uçakla uçar’ diyen çok bilmişlere kapak! 'Üzerimize düşeni yaparız' dedi, özel jetinden hiç inmedi Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeki kargo kamyonu alev alev yandı! Bozkırın topları! Bilim kurgu değil hepsi gerçek: Binlerce taş küre vadide öylece duruyor! Beşiktaş hazırlık maçında sessiz kaldı Siverek'te sokak ortasında infaz girişimi! Magandalar kurşun yağdırdı, 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı! CHP’ye ingiltere yolu göründü! Bu soytarıyı da ziyaret edecek misiniz? Kafir İngiliz bile İslam’a hakarete izin vermedi Geleceğin 12 Dev Adam’ı dünya 4'üncüsü oldu Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı biberleri lezzetlendiriyor! 45 derecelik sıcakta isot mesaisi
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‘Avrupalılar tarifeli uçakla uçar’ diyen çok bilmişlere kapak! 'Üzerimize düşeni yaparız' dedi, özel jetinden hiç inmedi

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‘Avrupalılar tarifeli uçakla uçar’ diyen çok bilmişlere kapak! 'Üzerimize düşeni yaparız' dedi, özel jetinden hiç inmedi

Türkiye’de özel uçak kullanan bir görevli olduğu zaman hemen kafasını ortaya çıkaran bazı tiplerin ‘Avrupa’da öyle mi! Adamların başbakanları, cumhurbaşkanları bile tarifeli uçakla seyahat eder’ diyerek ahkam kesenlere FIFA Başkanı 18 gündür havadan inmeyen uçağı ile kapak yaptı. İklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyen Infantino özel uçağıyla 18 günde ABD kıtasında 27 şehre uçarak on binlerce mil kat etti. FİFA Başkanı, bu kısa sürede tek başına 516 ton karbondioksit salını yaparak çevreyi en fazla kirleten isim oldu.

#1
Foto - ‘Avrupalılar tarifeli uçakla uçar’ diyen çok bilmişlere kapak! 'Üzerimize düşeni yaparız' dedi, özel jetinden hiç inmedi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası’nda daha grup aşamasında özel jetiyle 27 uçuş yaparak çevrecilerin hedefi haline geldi. 2026 Dünya Kupası maçlarını izlemek için Kuzey Amerika genelinde yoğun bir seyahat programı yapan FIFA başkanı 18 gün boyunca ev sahibi şehirler arasında sürekli seyahat ederken 25 maçta tribünde yer aldı. FIFA başkanı daha grup aşamasında 27 uçuş gerçekleştirdi.

#2
Foto - ‘Avrupalılar tarifeli uçakla uçar’ diyen çok bilmişlere kapak! 'Üzerimize düşeni yaparız' dedi, özel jetinden hiç inmedi

Tahminlere göre, yaklaşık iki hafta boyunca kullandığı ve Gulfstream G650ER olduğu düşünülen özel jetin emisyonları, 78 kişinin ortalama yıllık emisyonuna eşdeğerdi. Infantino'nun mümkün olduğunca çok maça katılmak için sürekli özel jetle seyahat etmesi, çevreci aktivistlerden eleştiriler aldı.

#3
Foto - ‘Avrupalılar tarifeli uçakla uçar’ diyen çok bilmişlere kapak! 'Üzerimize düşeni yaparız' dedi, özel jetinden hiç inmedi

FIFA'nın Dünya Kupası için sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları stratejisinde Infantino küresel ısınma ve iklim değişikli konusunda bir keresinde şöyle ahkam kesmişti: "İster iklim, ister küresel ısınma ister de insan hakları olsun, biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız." FIFA ayrıca 2030 yılından önce emisyonları yüzde 50 oranında azaltmayı ve 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediklerini de açıklamıştı.

#4
Foto - ‘Avrupalılar tarifeli uçakla uçar’ diyen çok bilmişlere kapak! 'Üzerimize düşeni yaparız' dedi, özel jetinden hiç inmedi

Ancak Infantino'nun bu sözleri, özel jetinin daha Dünya Kupası eleme aşamasına girmeden yaklaşık 516 ton CO₂ eşdeğeri emisyon üretmesiyle tamamen çelişti. FIFA başkanı Dünya Kupası başladığından beri özel uçağıyla 70 saatten fazla uçtu.

#5
Foto - ‘Avrupalılar tarifeli uçakla uçar’ diyen çok bilmişlere kapak! 'Üzerimize düşeni yaparız' dedi, özel jetinden hiç inmedi

Infantino'nun en uzun uçuşu ise Avustralya'nın Türkiye'yi yendiği maçı izledikten sonra Vancouver'dan Miami'ye yaptığı yaklaşık 2.800 mil (yaklaşık 4.500 km) uzunluğundaki yolculuktu.

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