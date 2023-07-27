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Teknoloji-Bilişim
10
AMD işlemcilerde güvenlik açığı bulundu

2023-07-27 01:22:40
AMD işlemcilerde güvenlik açığı bulundu

AMD Zen 2 mimarili işlemcilerde yeni bir güvenlik açığı bulundu.

#1
Foto - AMD işlemcilerde güvenlik açığı bulundu

Bilgisayar korsanlarının son hedefi AMD işlemcileri oldu. Şirket tarafından gelen yeni bir açıklamada, AMD Zen 2 mimarili işlemcilerde kritik bir güvenlik açığı bulundu.

#2
Foto - AMD işlemcilerde güvenlik açığı bulundu

Açıktan etkilenen sistemlerin hassas verilerinin çalınabileceği ifade edildi. Peki hangi işlemciler Zen 2 mimarisini kullanıyor ve ne yapabilirsiniz?

#3
Foto - AMD işlemcilerde güvenlik açığı bulundu

Google güvenlik araştırmacıları tarafından Mayıs ayında tespit edilen Zenbleed güvenlik açığı, AMD tarafından doğrulandı.

#4
Foto - AMD işlemcilerde güvenlik açığı bulundu

Zen 2 mimarili işlemcilerin çip performansını artırmak için kullanılan bir komuttan kaynaklandığı ifade edildi.

#5
Foto - AMD işlemcilerde güvenlik açığı bulundu

Google’ın araştırmasına göre güvenlik açığı, AMD Zen 2 yongalarındaki şifrelenmiş verileri ve parolaların sızdırılmasına yol açabilir.

#6
Foto - AMD işlemcilerde güvenlik açığı bulundu

Saniyede 30kb gibi düşük miktarda veriyi açığa çıkarıyor olsa da, sanal makinelerde bile veri hırsızlığına sebep olabileceği aktarıldı.

#7
Foto - AMD işlemcilerde güvenlik açığı bulundu

Zen 2 mimarisini birçok popüler Ryzen işlemcisi kullanıyor. Bunlar arasında masaüstü için Ryzen 3000 serisi, laptoplar için Ryzen 4000 ve 5000 serisi ve Threadripper çipleri yer alıyor. Son birkaç yılda üretilen Zen 2’li tüm cihazların bu güvenlik açığından etkilendiğini belirtelim.

#8
Foto - AMD işlemcilerde güvenlik açığı bulundu

Zenbleed’in varlığını doğrulayan AMD, güvenlik açığını gideren bir güncelleme de paylaştı. Ancak kullanıcıların yeni paketi uygulaması için bir süre daha beklemesi gerekiyor. Çünkü güncelleme, BIOS üzerinden dağıtılıyor ve cihaz üreticilerinin BIOS güncellemesi paylaşması gerekiyor.

#9
Foto - AMD işlemcilerde güvenlik açığı bulundu

AMD, istismar riskini en aza indirmek için kullanıcıların en kısa sürede güncellemeyi yüklemesi gerektiğini söyledi. Şu anda açığın ciddi bir veri sızıntısına yol açıp açmadığı bilinmiyor.

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