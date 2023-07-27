AMD işlemcilerde güvenlik açığı bulundu

Zen 2 mimarisini birçok popüler Ryzen işlemcisi kullanıyor. Bunlar arasında masaüstü için Ryzen 3000 serisi, laptoplar için Ryzen 4000 ve 5000 serisi ve Threadripper çipleri yer alıyor. Son birkaç yılda üretilen Zen 2’li tüm cihazların bu güvenlik açığından etkilendiğini belirtelim.