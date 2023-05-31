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Sağlık
19
Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

2023-05-31 17:13:44
Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

B12 eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu sebeple B12 yönünden zengin olan besinlerin neler olduğu sık sık araştırılır. İşte, B12 deposu olan o besin....

#1
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

B12 eksikliği pek çok sağlık sorununa neden olan önemli bir problemdir. Peki, B12 eksikliği olanlar neler tüketmeli?

#2
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Vücuttaki ağrı B12 depolarının boşaldığının bir belirtisi olabilir. B12 vitamini eksikliği birçok faktöre bağlı olabilir, ancak yaygın nedenler arasında düşük B12 vitamini alımı, emilim sorunları veya bazı sağlık koşulları yer alır. B12 vitamini doğal olarak hayvansal gıdalarda bulunur, bu yüzden en zengin B12 kaynakları et, balık, süt ürünleri ve yumurtadır. Bu gıdaları tüketmek, B12 vitamini alımını artırabilir.

#3
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Bununla birlikte, B12 vitamini takviyeleri de eksikliği tedavi etmek veya önlemek için kullanılabilir. B12 vitamini takviyeleri tablet, kapsül, damla veya enjeksiyon şeklinde bulunabilir. Bunları kullanmadan önce bir sağlık uzmanıyla konuşmanız önemlidir, çünkü B12 vitamini takviyesi gerekip gerekmediğinizi belirlemek ve doğru dozu önermek için sağlık durumunuz ve beslenmeniz göz önüne alınmalıdır. Dr. Justine Butler'a göre aşırı yorgunluk, B12 vitamini eksikliği ile ortaya çıkabilecek semptomlardan sadece biridir.

#4
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Bir yetişkin günlük olarak 50 mikrogram B12 vitaminine ihtiyaç duyar. Bunun altında tüketilmesi ise bireyde B12 eksikliği belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Dr. Butler, "Aşırı yorgunluk, enerji eksikliği, irkilmeler ve ani kramplar, kol ve bacaklarda ağrılar, kas zayıflığı, depresyon ve hafıza bozuklukları, anlayış ve muhakeme gibi bilişsel sorunların tümü B12 vitamini eksikliğinin bir işareti olabilir" dedi. Dr. Butler, "B12, toprakta bulunan bakteriler tarafından üretilir" dedi. Aynı zamanda doğada yetişen ve doğadaki bitkileri tüketen hayvanların etlerini tüketerek de alınabilir. B12 vitamini vücudun sağlıklı sinir hücrelerini korumasına yardımcı olur ve DNA üretimine yardımcı olur. Dr. Butler şunları kaydetti: "Ayrıca, kırmızı kan hücreleri yapmak, demirin vücutta daha iyi çalışmasına yardımcı olmak ve bağışıklık işlevi ve ruh haliyle ilgili bir bileşik üretmek için folik asitle yakın bir şekilde çalışır."

#5
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

B12 vitamininin hayvansal gıdalarda bolca bulunmaktadır. Buna ek olarak B12 vitamini seviyelerini yükseltmek isteyen kişilerin şunları yemeleri önerilir:

#6
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Maya özü (Marmite) B12 ile güçlendirilmiş maya gevreği, bitki bazlı süt, yoğurtlar ve tatlılar Düşük B12 seviyelerine sahip olmak aynı zamanda kandaki amino asit homosistein düzeylerinin yükselmesine neden olabilir.

#7
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Dr. Butler, kandaki yüksek homosistein düzeylerinin kalp hastalığıyla bağlantılı olduğunu söyledi. "Endişeleniyorsanız, B12 seviyeleri bir doktor tarafından kontrol edilebilir ve herhangi bir eksiklik doktorunuzun uygun gördüğü takviye yöntemi ile tedavi edilebilir."

#8
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ B12 vitamini eksikliği, vücudunuzda yeterli miktarda B12 vitamini bulunmadığında ortaya çıkan bir durumdur. Bu eksiklik çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. İşte B12 vitamini eksikliğinin yaygın belirtileri: Yorgunluk ve halsizlik: B12 vitamini eksikliği enerji üretiminde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, eksiklik durumunda yorgunluk ve halsizlik hissi yaygın olarak görülebilir.

#9
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Solgun cilt: B12 vitamini, sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Eksiklik durumunda, kırmızı kan hücreleri azalabilir ve cilt soluk görünebilir.

#10
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Nefes darlığı: B12 vitamini eksikliği, anemiye (kansızlık) yol açabilir. Kırmızı kan hücrelerinin azalması, vücuda yeterli oksijen taşınamamasına ve nefes darlığına neden olabilir.

#11
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Sinir sistemi problemleri: B12 vitamini, sinir sistemi sağlığı için önemlidir. Eksiklik durumunda sinir hasarı ortaya çıkabilir ve çeşitli semptomlara yol açabilir. Bunlar arasında karıncalanma, uyuşma, denge sorunları, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü ve depresyon bulunabilir.

#12
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Dil sorunları: Dilde şişlik, kızarıklık, yanma veya dil renginde değişiklikler gibi dil sorunları B12 vitamini eksikliğiyle ilişkilendirilebilir.

#13
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Sindirim sorunları: B12 vitamini eksikliği, sindirim sistemi üzerinde de etkili olabilir. İştah kaybı, kilo kaybı, ishal veya kabızlık gibi sindirim sorunları görülebilir. Bu belirtiler B12 vitamini eksikliğinin olası belirtileridir, ancak tek başına tanı koymak için yeterli değildir. Eğer B12 vitamini eksikliği belirtilerinden bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Sağlık uzmanı, belirtilerin sebebini belirlemek için gerekli testleri yapacak ve uygun tedaviyi önerecektir.

#14
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

B12 vitamini doğal olarak sadece hayvansal kaynaklarda bulunur. Bu nedenle, en zengin B12 kaynakları genellikle hayvansal gıdalardır. İşte B12 vitamini açısından zengin olan bazı besinler: Karaciğer: Hayvanların karaciğeri, B12 vitamini bakımından son derece zengindir. Özellikle dana ve koyun karaciğeri, yüksek miktarda B12 vitamini içerir.

#15
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Somon: Yağlı balıklar, özellikle somon, B12 vitamini bakımından zengindir. Aynı zamanda omega-3 yağ asitleri ve diğer besin maddeleri açısından da faydalıdır.

#16
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Kırmızı eti: Kırmızı et, B12 vitamini kaynağıdır. Özellikle dana eti, yüksek miktarda B12 vitamini içerir.

#17
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Kırmızı eti: Kırmızı et, B12 vitamini kaynağıdır. Özellikle dana eti, yüksek miktarda B12 vitamini içerir.

#18
Foto - Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Yumurta: Yumurta sarısı B12 vitamini içerir. Yumurtanın tamamı değil, sadece sarısı B12 vitamini bakımından zengindir. Bu besinler B12 vitamini açısından zengin olan bazı örneklerdir. B12 vitamini eksikliği riski taşıyan veya B12 vitamini takviyesi yapmayan kişilerin, bu besinleri dengeli bir şekilde tüketmeleri önemlidir. Kaynak: Sabah Roza

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