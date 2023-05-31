Aman eksik etmeyin! Tam bir B12 deposu

Bir yetişkin günlük olarak 50 mikrogram B12 vitaminine ihtiyaç duyar. Bunun altında tüketilmesi ise bireyde B12 eksikliği belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Dr. Butler, "Aşırı yorgunluk, enerji eksikliği, irkilmeler ve ani kramplar, kol ve bacaklarda ağrılar, kas zayıflığı, depresyon ve hafıza bozuklukları, anlayış ve muhakeme gibi bilişsel sorunların tümü B12 vitamini eksikliğinin bir işareti olabilir" dedi. Dr. Butler, "B12, toprakta bulunan bakteriler tarafından üretilir" dedi. Aynı zamanda doğada yetişen ve doğadaki bitkileri tüketen hayvanların etlerini tüketerek de alınabilir. B12 vitamini vücudun sağlıklı sinir hücrelerini korumasına yardımcı olur ve DNA üretimine yardımcı olur. Dr. Butler şunları kaydetti: "Ayrıca, kırmızı kan hücreleri yapmak, demirin vücutta daha iyi çalışmasına yardımcı olmak ve bağışıklık işlevi ve ruh haliyle ilgili bir bileşik üretmek için folik asitle yakın bir şekilde çalışır."