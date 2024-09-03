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Yaşam
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Aman dikkatli bakın! Siz siz olun bu çiçeği sakın kopartmayın

2024-09-03 17:15:15
Aman dikkatli bakın! Siz siz olun bu çiçeği sakın kopartmayın

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını kopartmanın cezası tam 380 bin lira.

#1
Foto - Aman dikkatli bakın! Siz siz olun bu çiçeği sakın kopartmayın

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahile renk katan ve nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altına alınan kum zambaklarını kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor. Tohumlama dönemine geçen çiçekleri koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının cezası ise 380 bin lira olarak uygulanıyor.

#2
Foto - Aman dikkatli bakın! Siz siz olun bu çiçeği sakın kopartmayın

Yaklaşık 16 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Kocaali ilçesi dünya genelinde nesli tükenmekte olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında kendiliğinden yetişen ve nesli tükenmekte olan çiçekler, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor. Endemik bitki türü olan kum zambakları Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alındı. Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunuyor. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambaklarına zarar verici herhangi bir eylemin ise 380 bin liralık cezası bulunuyor.

#3
Foto - Aman dikkatli bakın! Siz siz olun bu çiçeği sakın kopartmayın

Ellinden geldiği kadar sahildeki çiçeklerin temizliğini yaptığını aktaran Fatma Zehir, “Kum zambaklarımız Kocaalimizin en değerli bitki örtülerinden birisidir. Vitaminini deniz suyu ve kumdan alan bitkimizdir. Elimizden geldiği kadar doğa ve çevremize özen göstermeye çalışarak bu değerli bitkimize bakım yapıyoruz. Bütün inşalarımızdan ve Kocaali halkımızdan beklentimiz; bu değerli mirasımıza sahip çıkmamız. Çünkü bu her yerde yetişen bir bitki değil. Allah'ın takdiri, kumda yetişen bir güzellik. Elimizden geldiğince bunlara sahip çıkalım, bakalım. Zaten koparmanın cezası fazla. İlk olarak doğamızı ve sonrasında da cezayı göz önünde bulundurarak bu bitkimizi koruyalım. Biz korumazsak hiç kimse korumaz, biz koruyacağız ki herkes korusun” dedi.

#4
Foto - Aman dikkatli bakın! Siz siz olun bu çiçeği sakın kopartmayın

Çiçeklerin nadir olma özelliğinden bahseden Ergün Zehir, “Bildiğim kadarı ile kum zambakları endemik bir bitki türü. Kocaalimizin gelinliği diyebiliriz. 16 kilometrelik sahili süslemekte. Koparmanın cezası bir hayli fazla. Ama cezadan önce halkımızın bilinçlendirilmesi bizim için çok önemli. Kum zambağı endemik bitki türü olarak çok değerli ve halkımızın bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz. Belediyemizin bazı noktalara bu bitki ile ilgili koydukları tabelaları dikkatle okumalarını istiyoruz” diye konuştu.

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