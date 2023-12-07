Aman dikkat! Bu tür çok zehirli!

Araştırmada en dikkat çekici benzerlik, genellikle ilkbahar ve sonbahar yağışlarının ardından çıkan ve vatandaşlarca tüketilen, Anadolu'da "melki", "çıntar", "tirmit", "espit" gibi isimlerle de bilinen kanlıca mantarı ile zehirli olan "sahte kanlıca" arasında görüldü. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Allı, AA muhabirine, saha çalışmalarında bölgede yetişen mantarların neler olduğu, özellikleri ve evrensel geçmişlerinin belirleneceğini, bunlarla ilgili biyoteknoloji çalışmalarının yapılacağını söyledi. Türlerden izole edilecek saf kültürlerin, enzim ve bitki gelişim düzenleyicisi üretimi, tekstil boyaları ve endokrin bozucu kimyasalların degredasyonu (bileşiğin kendisini daha basit parçalara ayırması), yara iyileştirici potansiyelinin ortaya konulacağını belirten Allı, çeşitli türlere ait mantar örnekleri topladıklarını dile getirdi.