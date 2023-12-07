Aman dikkat! Bu tür çok zehirli!

Mavi cincile olarak bilinen mantarın şapka kısmının mor renkte olduğunu anlatan Doğan, "Fakat bunun karşılığı zehirli olan mantar var. Bunun sapının üzerinde örümcek şeklinde yapılar ve lekeler var. O tür mantarlar olursa onları kesinlikle toplamamak gerekiyor çünkü onlar zehirli." dedi. Prof. Dr. Doğan, şüphelenilen, tereddüt edilen veya iyi bilinmeyen hiçbir mantarın yenilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Sosyal medyadaki yanlış yönlendirme tehlikesine değinen Doğan, "Sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan, uzman olmayan kişilerin önerilerine dayanarak o mantarları kesinlikle tüketmesinler. Yapabilecekleri en büyük yanlış bu olur. 'Biz bunları yedik, bir şey olmadı' gibi farklı yorumlar yapılabiliyor. Biz bunları kabul etmiyoruz. Başvuracakları yer kesinlikle uzmanlardır. Dışarıdaki amatör mantar avcılarını destekliyoruz fakat profesyonel bir öneri vermesinler çünkü neticede insan sağlığı var ve insan sağlığını da korumamız gerekiyor." diye konuştu.