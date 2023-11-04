Aman dikkat 2 ay süre verildi! Parayı çekmezseniz iade edilecek

İşçinin raporlu olduğu süre boyunca maaşı tam olarak ödenir, bununla birlikte SGK’ya tahsil edilecek sigorta primine karşılık SGK tarafından ödenecek Geçici İş Göremezlik ücretinin mahsup edilmesi sağlanır. Rapor nasıl alınır? Raporu alabilmek için öncelikle raporu vermeye yetkisi olan bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir.