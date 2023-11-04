2023-11-04 16:08:17 Aman dikkat 2 ay süre verildi! Parayı çekmezseniz iade edilecek
Hesaplara yatırılan para iki ay içinde çekilmezse SGK'ya iade edilecek.
Hesaplara yatırılan para iki ay içinde çekilmezse SGK'ya iade edilecek.
Bu haber pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Sağlık sorunları yaşayanlar, aldıkları raporla belli bir süre izinli sayılıyor. Rapor, sigortalı olarak çalışan kişilerin hastalık, meslek hastalığı, iş kazası ve analık durumlarında gelir kaybı yaşamamaları için getirilmiş bir sistemdir.
Sigortalı çalışanın işe devamını geçici olarak engelleyen bu durumların mevcut olduğu hallerde maaş ödemesi işveren yerine SGK tarafından yapılır. Rapor parası, çalışanların yaşadıkları sağlık sorunları veya iş kazaları sonucu işlerine devam edemedikleri dönemlerde maddi destek sağlayan önemli bir sosyal güvenlik hizmetidir.
Böylelikle rapor alan çalışanların gelirlerinde yaşanan kesintiler, devlet tarafından telafi edilir ve bu ödemelerin yapılması için belirli bir prosedür izlenir.
Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalıların hastalık veya iş kazası sonucu iş yapamayacakları dönemlerde, rapor almaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenir. Rapor parasının ne zaman yatacağı genellikle şu adımlara dayalı bir süreci takip eder...
Rapor ücreti ne kadar? Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle çalışanların PTT veya e-Devlet üzerinden tanımlanan banka hesabına yatırılır.
Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilir.
Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası, kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.
Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, - Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, - Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir. Buna göre; Asgari ücretlilerin alacağı rapor parası, 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 144,5 liradan 223.5 TL'ye, yatarak tedavide de 108,42 liralık tutar 167.68 TL'ye yükseldi.
Kimler rapor parası alabiliyor? Bir işçiye rapor parası ödenebilmesi için; - İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
- İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması, - Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması
Bazen SGK ile işyerleri arasında mahsuplaşma protokolü düzenlenebilir.
İşçinin raporlu olduğu süre boyunca maaşı tam olarak ödenir, bununla birlikte SGK’ya tahsil edilecek sigorta primine karşılık SGK tarafından ödenecek Geçici İş Göremezlik ücretinin mahsup edilmesi sağlanır. Rapor nasıl alınır? Raporu alabilmek için öncelikle raporu vermeye yetkisi olan bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir.
Özel hastaneler, devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, poliklinikler, özel tıp merkezleri, özel sağlık kurumları gibi yerlere ilgili raporu almak için başvuruda bulunulabilir. Kaynak: Kamu Son Haber
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23