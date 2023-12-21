Altının 5 bin lira olacağı tarihi açıkladı!

Yine aynı öngörüm geçerli. 2000-1995 dolar destek seviyeleri var. Tabi yine yukarı yönlü seyir devam edecek. Ancak şu anda sakin yatayu bir durum olacak. Özellikle ons ile ilgilenen 2020 dolar destek seviyesini dikkate alması, 2020 aşağı yönlü kırılırsa 1995 dolar destek seviyesi var.