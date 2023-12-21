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Ekonomi
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Altının 5 bin lira olacağı tarihi açıkladı!

2023-12-21 00:34:23
Altının 5 bin lira olacağı tarihi açıkladı!

Altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisi artarken sürpriz bir tahmin resmen kamuoyu ile paylaşıldı.

#1
Foto - Altının 5 bin lira olacağı tarihi açıkladı!

Altın yatırımcıları altın fiyatlarının ne olacağı konusunda yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği isimlerin başında gelenlerden biri de İslam Memiş. İslam Memiş sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Altının 5 bin lira olacağı tarihi açıkladı!

Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının geleceği hakkında tahminlerde bulundu. Peki önümüzdeki yıl çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olması bekleniyor? Çeyrek altın kaç parayı görecek? İşte İslam Memiş'in açıklamaları ve ayrıntılar...

#3
Foto - Altının 5 bin lira olacağı tarihi açıkladı!

Finans7.com'un haberine göre, elinde altın olanların, elinde para olanların nereye yatırım yapması konusunda cevap veren İslam Memiş, 2024 yılında yeni rekorların yolda olduğunu söyledi.

#4
Foto - Altının 5 bin lira olacağı tarihi açıkladı!

Altın alacakların alım seviyesi olarak ons altında 2020 ile 1995 dolar seviyelerini takip etmesi gerektiğini söyleyen Memiş, 2024 yılı için aman altın borçlanmayın uyarısında bulundu ve 3 bin liraya kadar geleceğini söyledi.

#5
Foto - Altının 5 bin lira olacağı tarihi açıkladı!

"Ons altın 2043 dolar seviyesinde. Bu hafta için 2 bin belki de 1995 dolar seviyesine kadar sarkma olabileceğini söylemiştim.

#6
Foto - Altının 5 bin lira olacağı tarihi açıkladı!

Yine aynı öngörüm geçerli. 2000-1995 dolar destek seviyeleri var. Tabi yine yukarı yönlü seyir devam edecek. Ancak şu anda sakin yatayu bir durum olacak. Özellikle ons ile ilgilenen 2020 dolar destek seviyesini dikkate alması, 2020 aşağı yönlü kırılırsa 1995 dolar destek seviyesi var.

#7
Foto - Altının 5 bin lira olacağı tarihi açıkladı!

Gram altın TL fiyatı 1965-1975 TL arasında. Dolardan destek gördüğü için onstan çok etkilenmiyor. Yine 2024 yılındaki hedeflerimiz malum. 2 bin dolar, 1995 dolar seviyesine gerileyen gram altın kaça tekabül ediyorsa almak lazım.

#8
Foto - Altının 5 bin lira olacağı tarihi açıkladı!

Elinde altın olanlar satış için acele etmeyin. Yeni rekorlar yolda. Yeni zirveler yolda. Altın borçlanmayın. Borçlanmak zorunda olanlar, kafasında 2700, sonra 3 bin lira seviyesini yazsın öyle beklesin. Benim böyle bir maliyetim olsun borçlanmalı mıyım? Borçlanmamalı mıyım? Bunu düşünmesi lazım.

#9
Foto - Altının 5 bin lira olacağı tarihi açıkladı!

İslam Memiş'in bu açıklamasına bakacak olursak 2024 yıl ortalarında 2 bin 700 lira olması beklenen gram altının yıl sonunda 3 bin lira olması ve bununla birlikte çeyrek altının 5 bin liraya kadar çıkması bekleniyor.

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