Altını ciğeri gibi bilen Filiz Eryılmaz cuma gününü işaret etti: Bu seviyenin altına inerse çakılacak, sakın hazırlıksız yakalanma

Ekonomi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmelerin ardından ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz, yatırımcıların yolunu aydınlatacak "dip ve zirve" seviyelerini tek tek açıkladı. Ons altının 4400 dolar sınırında tutunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Eryılmaz, bu seviyenin altındaki senaryolar için "çakılma" uyarısında bulundu. Cuma günü açıklanacak olan ABD verisine kilitlenen piyasalar için umut verici bir tahminde bulunan ekonomist, yıl içinde 5600 dolarlık tarihi zirve beklentisini koruduğunu ilan etti.

Pazartesi günü değerli metallerde satışların hızlandığını belirten Eryılmaz, "Yayın yaptığımızda ons altın 4865 dolardan kapanmıştı, 4404 dolara kadar düştü. Yaklaşık 465 dolarlık bir geri çekilme gördük. Gümüş 76,9 dolara kadar geriledi. Son dönemdeki düşüşün dibi pazartesi günü oluştu"

Gram altın ve yatırım araçlarında da benzer bir tablo oluştuğunu vurgulayan Eryılmaz, “Gram altın 6158’e, GMSTR 601’e kadar çekildi. Altın S1 daha önce gördüğü dibe yakın seviyelere geldi ve bu bölgenin dip olarak çalışmaya başladığını görüyoruz” dedi.

Dün itibarıyla bazı yatırım araçlarında dalgalanma marjlarının artırıldığını hatırlatan Eryılmaz, özellikle kaldıraçlı ve sert hareket edebilen ürünler için uyardı: “Altın S1’de marj yüzde 5’ten yüzde 10’a, GMSTR’de yüzde 10’dan yüzde 35’e çıkarıldı. Bu şu demek: Gümüşe baskı gelirse GMSTR bir günde yüzde 35 düşebilir. Bazı altın fonlarında da marjlar yüzde 20’ye yükseltildi.”

Salı günü güçlü bir toparlanma yaşandığını belirten Eryılmaz, bu hareketin teknik bir tepki olduğunu söyleyerek, “Ons altın 4898 dolar civarında. Gün içinde 4993 dolara kadar çıktı ama kazançlarının bir kısmını geri verdi. Gümüş 83 dolar civarında; 89,1 dolara kadar yükselip sonra geri çekildi. Ons, gram ve gümüşte yüzde 4-5’lik yükselişler var" dedi.

Bu hareketi “tepki” olarak tanımlayan Eryılmaz, yine de daha net konuşabildiğini vurgulayarak yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte "Altınları satmıyoruz. Özellikle fiziki olanları hiç satmıyoruz. Uzun vadeliysek hiç satmıyoruz" dedi. Alım tarafı için çerçeveyi net çizen Eryılmaz, "Teknik olarak 4400 dolar çok önemli bir destek. Bunun üzerinde kaldığı sürece çok güçlü bir düşüş beklemem. Tepki yükselişi 5100–5200 dolara kadar sürebilir" diyerek bu rakamın kritik oluşuna dikkat çekti. Altın tarafında gümüşe kıyasla daha iyimser olduğunu belirten Eryılmaz, “Altını destekleyen temel etmenler daha güçlü. Bu yıl 5600 dolar tarihi zirvesinin görülmesini bekliyorum” dedi. Gümüşte ise aynı derecede iyimser olmadığını ekledi.

Eryılmaz, yatırımcılar için kritik seviyeleri şöyle özetledi: Ons altın: 4400 dolar Gram altın: 6150–6160 TL Gümüş: 75 dolar GMSTR: 600 Altın S1: 74–75 dolar

“Bu seviyeler dip olarak çalışıyor. Tepki yükselişi var ve bir süre devam edebilir. Altında daha pozitifim, gümüşte daha temkinliyim.”

Haftanın en önemli gündeminin ABD tarım dışı istihdam verisi olduğunu belirten Eryılmaz, verinin yönü konusunda da uyararak, "Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında gelirse, başta altın olmak üzere değerli metallere destek verir" dedi.

