Altını ciğeri gibi bilen Filiz Eryılmaz cuma gününü işaret etti: Bu seviyenin altına inerse çakılacak, sakın hazırlıksız yakalanma
Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmelerin ardından ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz, yatırımcıların yolunu aydınlatacak "dip ve zirve" seviyelerini tek tek açıkladı. Ons altının 4400 dolar sınırında tutunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Eryılmaz, bu seviyenin altındaki senaryolar için "çakılma" uyarısında bulundu. Cuma günü açıklanacak olan ABD verisine kilitlenen piyasalar için umut verici bir tahminde bulunan ekonomist, yıl içinde 5600 dolarlık tarihi zirve beklentisini koruduğunu ilan etti.