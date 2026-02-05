Altını ciğeri gibi bilen Filiz Eryılmaz cuma gününü işaret etti: Bu seviyenin altına inerse çakılacak, sakın hazırlıksız yakalanma

Bu hareketi “tepki” olarak tanımlayan Eryılmaz, yine de daha net konuşabildiğini vurgulayarak yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte "Altınları satmıyoruz. Özellikle fiziki olanları hiç satmıyoruz. Uzun vadeliysek hiç satmıyoruz" dedi. Alım tarafı için çerçeveyi net çizen Eryılmaz, "Teknik olarak 4400 dolar çok önemli bir destek. Bunun üzerinde kaldığı sürece çok güçlü bir düşüş beklemem. Tepki yükselişi 5100–5200 dolara kadar sürebilir" diyerek bu rakamın kritik oluşuna dikkat çekti. Altın tarafında gümüşe kıyasla daha iyimser olduğunu belirten Eryılmaz, “Altını destekleyen temel etmenler daha güçlü. Bu yıl 5600 dolar tarihi zirvesinin görülmesini bekliyorum” dedi. Gümüşte ise aynı derecede iyimser olmadığını ekledi.