SON DAKİKA
Ekonomi
Altın yerinde durmuyor!
Giriş Tarihi:

Altın yerinde durmuyor!

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve ABD-İran hattındaki çatışmalar, küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırdı. Yatırımcıların altına yönelmesiyle ons altın yükselirken, gram altın yurt içinde rekor seviyelere yaklaşarak güçlü seyrini sürdürdü. Küresel piyasalar, Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilimin etkisiyle hareketli bir güne başladı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri varlıklara yönelmesi ve ABD dolarının zirve seviyelerden geri çekilmesiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü sert ivme kaydedildi.

Foto - Altın yerinde durmuyor!

SPOT VE GRAM ALTINDA YENİ SEVİYELER Güne yükselişle başlayan spot altın, sabah saat 07:45 sularında yüzde 0,80 oranında değer kazanarak 5 bin 175 dolar seviyesine ulaştı. Yurt içi piyasalarda ise gram altın, aynı dakikalarda yüzde 0,83 prim yaparak 7 bin 317 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki bu yükselişte, doların küresel bazda zayıflaması ve dolar cinsinden fiyatlanan metalin diğer para birimi sahipleri için daha cazip hale gelmesi etkili oldu.

Foto - Altın yerinde durmuyor!

ABD-İRAN SAVAŞI GENİŞLİYOR: BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, çarşamba günü yaşanan sıcak çatışmalarla ciddi biçimde genişledi. ABD’ye ait bir denizaltının Sri Lanka açıklarında bir İran savaş gemisini batırması sonucu en az 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan, NATO hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye doğru fırlatılan bir İran balistik füzesini havada imha etmesi, bölgedeki tansiyonu en üst seviyeye taşıdı. Uzmanlar, savaşla ilgili belirsizliklerin ve gerilimin zirve noktasına ulaştığına dair işaretlerin, piyasalarda yüksek volatiliteyi (oynaklığı) desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.

Foto - Altın yerinde durmuyor!

KRİZ UZUN VADEDE ALTINI DESTEKLİYOR Ekonomistlere göre mevcut kriz, uzun vadede altın fiyatlarını destekleyen en temel unsur olarak öne çıkıyor. Artan küresel siyasi ve ekonomik belirsizlik ortamında altın, bu yılın başından itibaren yaklaşık yüzde 20 oranında yükselerek peş peşe rekor seviyeler kaydetti. Analistler, gerilim düşene kadar güvenli liman talebinin diri kalacağını ifade ediyor.

Foto - Altın yerinde durmuyor!

GÖZLER FED VE ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE Piyasalarda bir yandan savaş takip edilirken, diğer yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 18 Mart’ta açıklayacağı faiz kararına odaklanıldı. Mevcut beklentiler Fed’in faiz oranlarını sabit tutacağı yönünde yoğunlaşmış durumda. Yatırımcılar ayrıca, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak haftalık ABD işsizlik maaşı başvuruları verisi ile cuma günü yayımlanacak şubat ayı ABD istihdam raporunu kritik göstergeler olarak bekliyor.

Foto - Altın yerinde durmuyor!

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM Altındaki yükseliş grafiği diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 1,77 artışla ons başına 84,68 dolara çıkarken, platin yüzde 1,30 kazançla 2 bin 189 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 0,50 artışla 1.687 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.

