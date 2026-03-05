Altın yerinde durmuyor!
Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve ABD-İran hattındaki çatışmalar, küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırdı. Yatırımcıların altına yönelmesiyle ons altın yükselirken, gram altın yurt içinde rekor seviyelere yaklaşarak güçlü seyrini sürdürdü. Küresel piyasalar, Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilimin etkisiyle hareketli bir güne başladı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri varlıklara yönelmesi ve ABD dolarının zirve seviyelerden geri çekilmesiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü sert ivme kaydedildi.