Altın yerinde durmuyor!

SPOT VE GRAM ALTINDA YENİ SEVİYELER Güne yükselişle başlayan spot altın, sabah saat 07:45 sularında yüzde 0,80 oranında değer kazanarak 5 bin 175 dolar seviyesine ulaştı. Yurt içi piyasalarda ise gram altın, aynı dakikalarda yüzde 0,83 prim yaparak 7 bin 317 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki bu yükselişte, doların küresel bazda zayıflaması ve dolar cinsinden fiyatlanan metalin diğer para birimi sahipleri için daha cazip hale gelmesi etkili oldu.