  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
12
Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

2023-06-11 11:37:16
Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

Gümüşhane’nin 'altın vadisi' Sarıçiçek köyüne ismini veren sarı çiçekler açtı.

#1
Foto - Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

Gümüşhane’nin “Altın vadisi” olarak nitelendirilen Sarıçiçek köyünde yılın sadece bu zamanlarında görülen ve köye adını veren sarı çiçekler açtı.

#2
Foto - Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

Gümüşhane’den doğarak Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit çayının doğduğu yerlerden birisi olan Sarıçiçek köyüne adını veren sarı çiçekler, yılın bu mevsiminde sadece 20 gün boyunca açıyor.

#3
Foto - Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

Denizden 2 bin 80 metre yükseklikteki köyün yaylasından ve dağlarından akan suların oluşturduğu ve üzerinde 2 adet tarihi köprünün de yer aldığı derenin meydana getirdiği vadide yaklaşık 15 kilometre boyunca uzanan alanda yılın bu mevsiminde açan sarı çiçeklerin oluşturduğu manzarayı görmek isteyenler bölgeye akın ediyor.

#4
Foto - Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

Tarihi Sarıçiçek Köy Odalarının da olduğu ve il merkezine 43 kilometre uzaklıktaki köyden başlayan ve vadi boyunca oluşan çiçekler yöre sakinlerinin “at ayağı” dediği bitkiden çıkıyor. Senede yalnız bir kere açan ve haziran ayı içerisinde yaklaşık 20 gün boyunca açık kalan çiçeklerin bu yıl mevsimin yağışlı olması nedeniyle daha uzun süre açık kalabileceği değerlendiriliyor.

#5
Foto - Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

Derenin oluşturduğu mendereslerde vadi boyunca derenin sağında ve solunda açan çiçeklerin yoğunluğu görenleri mest ederken, son yıllarda yapılan tanıtımlarla bölgenin ziyaretçi sayısı da arttı.

#6
Foto - Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

Sarıçiçek köyü muhtarı Salim Gündüz, eski adı "İşkilas" ve "Eskinos" olarak adlandırılan köylerinin yeni adının bahse konu çiçekler nedeniyle Sarıçiçek olduğunu hatırlatarak, “Köyümüz adını bu sarı çiçeklerden aldı. Bu çiçekler yılın 15-20 gününde açıp solan çiçekler. Bizim buranın tabiriyle 'at ayağı' diye tabir ettiğimiz otlardan çıkan bir çiçek. Haziran’ın 1 ve 20’si arasında açıp kapanır. Senede bir kez açıyor. Vadi boyunca yaklaşık 15 kilometre boyunca bu çiçekler çayırlarımızı sarıyor. Harşit çayının doğuş noktasından başlayıp vadi boyunca açıyorlar. Genelde çayırlarda oluyor. 20 gün içinde açıp soluyor bu çiçekler” dedi.

#7
Foto - Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

Muhtar Gündüz, Sarıçiçek köyünün usta ve çırağın yaptığı tarihi misafir odalarıyla da bilindiğini hatırlatarak, “Son yıllarda köyümüzün de içinde olduğu bu vadi tanıtımın da etkisiyle bayağı revaçta. Ziyaretçilerimiz çok fazla. Köyümüzde çiçeklerimiz haricinde Türkiye'de örneği olmayan usta ve çırağın yarışma usulüyle yaptığı odalarımız var. Halen de aktif durumdalar. Köyümüz sadece çiçekleriyle ünlü değil. Bunu kaçırmış olanlar da üzülmesinler tarihi odalarımızı yılın 365 günü ziyaret edebilirler” diye konuştu.

#8
Foto - Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

Yılın bu zamanlarını bekleyerek bölgenin eşsiz coğrafyasını ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinesinin deklanşörüne defalarca basan fotoğraf sanatçısı Metin Aydın da “Üçüncü gelişim bu. Her gelişimizde farklı bir güzellik görebiliyoruz. Farklı tonlar veriyor. Çok güzel fotoğraflar yakalıyoruz. Tam açmamış bir haftası var daha. Vadi boyunca 10-15 kilometre boyunca sarı çiçekler var. Çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Fotoğrafçılar için kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Bekliyoruz herkesi” diye konuştu.

#9
Foto - Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

Bir diğer fotoğraf sanatçısı Samet Çelik ise önceki yıllara göre bölgede çok su olduğunu vurgulayarak, “Sarıçiçek köyünde bu sene önceki senelere göre çok fazla su vardı. Çok kurak değildi. Yer yer ıslandık diyebiliriz. Gerçekten buraya geldiğimize değdi. Sarıçiçek yani buranın da ağzıyla at ayağı dedikleri çiçeklerin olduğu, altın vadi diye adlandırdığımız mükemmel bir coğrafyada güzel fotoğraflar yakaladık. Gözümüz alabildiğince sarı çiçekler, yer yer papatyalar da gördük. Menderesler eşliğinde güzel manzaralar yakaladık. Bölgede tarihi, köprüler, menderesler, değirmenler de gördük. Hepsi birbirinden güzeldi. Doğa severleri, fotoğraf tutkunlarını buraya bekliyoruz. Mükemmel bir yer. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum” dedi.

#10
Foto - Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

#11
Foto - Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

Altın mı, dolar mı alınır? En mantıklı yatırım hangisi? Altın fiyatları, dolar kuru: 22 Haziran toplantısı olacak
Ekonomi

Altın mı, dolar mı alınır? En mantıklı yatırım hangisi? Altın fiyatları, dolar kuru: 22 Haziran toplantısı olacak

Dolar, euro ve altın fiyatları inanılmaz bir yükseliş sağladı. Son durumun nasıl devam edeceği merakla takip ediliyor. Ekonomistlerden dolar..
Rusya'da Türkiye tartışması büyüyor: 50 Euro'ya bunu yapamayız artık imkansız
Ekonomi

Rusya'da Türkiye tartışması büyüyor: 50 Euro'ya bunu yapamayız artık imkansız

Rusya Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı Aleksan Mkrtchyan, Avrupalıların Türkiye'de Ruslara göre daha ucuz tatil yapmasının sebeb..
İstanbullular pazar gününe aman dikkat!
Gündem

İstanbullular pazar gününe aman dikkat!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde pazar günü yapılması planlanan koşu nedeniyle 06.00-14.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı..
İstanbul'da kupaya uzanan Manchester City! Müthiş maç bitti: Çıldırttı...
Spor

İstanbul'da kupaya uzanan Manchester City! Müthiş maç bitti: Çıldırttı...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Manchester City rakibi İtalyan temsilcisi Inter’i 1-0 yenerek İstanbul’da kupaya uzanmayı ba..
Icardi transferinde hortumcu Cem Uzan parmağı
Spor

Icardi transferinde hortumcu Cem Uzan parmağı

Koyu Galatasaray taraftarı olarak bilinen hortumcu Cem Uzan, Icardi'nin bonservisinin alınması için harekete geçti.
'Sır küpü' Hakan Fidan'ın bilinmeyenleri! Dünyaya geldiği evle ilgili detay oldukça ilginç
Gündem

'Sır küpü' Hakan Fidan'ın bilinmeyenleri! Dünyaya geldiği evle ilgili detay oldukça ilginç

Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Hakan Fidan, 8 yıl boyunca yürüttüğü MİT Başkanlığı görevi nedeniyle kamuoyunun ilgisini çeken isiml..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23