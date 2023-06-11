Altın Vadisi sarıya büründü! Bu manzara için sadece 10 gün kaldı

Bir diğer fotoğraf sanatçısı Samet Çelik ise önceki yıllara göre bölgede çok su olduğunu vurgulayarak, “Sarıçiçek köyünde bu sene önceki senelere göre çok fazla su vardı. Çok kurak değildi. Yer yer ıslandık diyebiliriz. Gerçekten buraya geldiğimize değdi. Sarıçiçek yani buranın da ağzıyla at ayağı dedikleri çiçeklerin olduğu, altın vadi diye adlandırdığımız mükemmel bir coğrafyada güzel fotoğraflar yakaladık. Gözümüz alabildiğince sarı çiçekler, yer yer papatyalar da gördük. Menderesler eşliğinde güzel manzaralar yakaladık. Bölgede tarihi, köprüler, menderesler, değirmenler de gördük. Hepsi birbirinden güzeldi. Doğa severleri, fotoğraf tutkunlarını buraya bekliyoruz. Mükemmel bir yer. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum” dedi.