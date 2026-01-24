Altın soluksuz yükseliyor! İşte haftasonu fiyatları
İki değerli metal altın ve gümüşte 2026 yılı itibarıyla fiyatlar neredeyse soluksuz yükseliyor. ‘Eylül ayında beklediğimiz fiyatı şimdi gördük’ diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 7.000 TL seviyesine ulaşan gram altın için bir sonraki hedefi açıkladı. Öte yandan rekor üstüne rekor kıran gümüş fiyatlarında talep artışından dolayı piyasada gümüş bulunamadığı da konuşuluyordu. İşte altın ve gümüşe dair tüm merak edilenler...