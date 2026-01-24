Altın soluksuz yükseliyor! İşte haftasonu fiyatları

ALTIN YATIRIMCILARI ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT Peki altında yükseliş ne zaman duracak? Serbest piyasada 7.000 TL seviyesini de aşan gram altında ilk hedef ne? Gümüş fiyatlarında beklenti ne? Altında önümüzdeki 6 ay fiyatlar nasıl seyredecek? Altın ve gümüşe dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı: “Önümüzdeki hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz toplantısı olacak. Burada 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. Fed Başkanı Powell’ın söylemleri merakla bekleniyor. Zayıf dolar bundan sonra da devam edecek mi? Ekonomik verilere ilişkin nasıl bir değerlendirme olacak? Yapacağı açıklamalardan ipuçları aranacak.