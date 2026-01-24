  • İSTANBUL
Altın soluksuz yükseliyor! İşte haftasonu fiyatları
Giriş Tarihi:

Altın soluksuz yükseliyor! İşte haftasonu fiyatları

İki değerli metal altın ve gümüşte 2026 yılı itibarıyla fiyatlar neredeyse soluksuz yükseliyor. ‘Eylül ayında beklediğimiz fiyatı şimdi gördük’ diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 7.000 TL seviyesine ulaşan gram altın için bir sonraki hedefi açıkladı. Öte yandan rekor üstüne rekor kıran gümüş fiyatlarında talep artışından dolayı piyasada gümüş bulunamadığı da konuşuluyordu. İşte altın ve gümüşe dair tüm merak edilenler...

Bu hafta dünyanın gözü kulağı Davos'taki 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarındaydı. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar piyasalarda dikkatle takip edilirken, Grönland ve Fed’e ilişkin söylemleri piyasalarda yönü tayin etti. Grönland’a bir müdahalede bulunmayacaklarını söyleyen Donald Trump bu mesajıyla askeri bir müdahale ihtimalini dışlarken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle görüşerek bir anlaşma çerçevesi oluşturduklarını söylemesi piyasalarda korkuları azalttı.

TARİFE TEHDİDİ SONA ERDİ, FED GERİLİMİ SÜRÜYOR Trump, böylelikle 8 Avrupa ülkesine uygulamayı planladığı gümrük tarifelerini askıya aldığını duyurdu. Trump ayrıca yaptığı açıklamalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed Yönetim Kurulunda kalmaya karar vermesi durumunda mutlu olmayacağını ifade etti.

İLK KEZ 7.000 TL SEVİYESİ AŞILDI Grönland konusuyla ilgili tansiyonu düşüren açıklamaların yaşanmasına rağmen altın fiyatları sonraki günlerde de rekor üstüne rekor kırdı. Ons altın cuma günü 4.967 dolara kadar yükselirken, gram altın 6.927 TL seviyesini test etti. Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı ilk kez 7.000 TL barajını aştı. Altının yanı sıra gümüş fiyatlarında hareketler oldukça hızlandı. Ons gümüşün fiyatı 100 doları aştı, gram gümüşün fiyatı da 140 TL seviyelerinin üzerine çıktı.

ALTIN YATIRIMCILARI ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT Peki altında yükseliş ne zaman duracak? Serbest piyasada 7.000 TL seviyesini de aşan gram altında ilk hedef ne? Gümüş fiyatlarında beklenti ne? Altında önümüzdeki 6 ay fiyatlar nasıl seyredecek? Altın ve gümüşe dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı: “Önümüzdeki hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz toplantısı olacak. Burada 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. Fed Başkanı Powell’ın söylemleri merakla bekleniyor. Zayıf dolar bundan sonra da devam edecek mi? Ekonomik verilere ilişkin nasıl bir değerlendirme olacak? Yapacağı açıklamalardan ipuçları aranacak.

ALTIN FİYATLARI NEDEN SOLUKSUZ YÜKSELİYOR? Ons altın fiyatı 5.000 dolara yaklaştı. Bu süreçte zayıf dolar altını destekliyor. Grönland, Venezuela, İran ile ilgili gelişmeler jeopolitik riskleri artırdığından altın fiyatları bundan destek alıyor. Temel gerekçe doların zayıflaması ve Trump’ın ekonomik ve siyasi olarak uygulamaları piyasaları rahatsız ediyor. Bununla da güvenli liman altına daha çok teveccüh gösterildiğini görüyoruz.

YÜKSELİŞ NE ZAMAN DURACAK? Ben altında yükselişin duracağı kanaatinde değilim. Sürekli hızlı bir yükseliş oldu. Bunu geçen sene eylül ayında da gördük. 6-7 haftalık hızlı yükseliş sonrasında kasım ayında dinlenme sürecine girdi. Muhtemelen mart-nisan ayları geçtikten sonra mayısta daha belirgin bir düzeltme söz konusu olabilir. Biz ağustos- eylül aylarında 5.000 doların gerçekleşmesini bekliyorduk. Şimdi bu seviyeler görüldü. Yani takvim öne alınmış durumda. Bunu geçen sene de görmüştük. Sene sonu 3.800 dolar beklentimiz varken, 4.500 dolara kadar yükseldiğini gördük. Bu yıl da aynı durum olacak gibi duruyor.

‘YIL SONU HEDEFİMİZ 5.300 DOLAR’ Ons altında beklentimiz 5.300 dolar seviyeleridir. Burası geçilirse daha da yukarı gidebilir. Bunun için biraz zamana ihtiyaç var. Gelişmelere bakarak yeni bir tahmin yapılabilir. Sene sonu tahminimizi 5.300 dolar olarak koruyoruz. Her gerileme yeni bir yükselişin habercisi ve alım fırsatı olarak değerlendirmeli.

7.000 TL’Yİ AŞAN GRAM ALTIN İÇİN İLK HEDEF Gram altının piyasa fiyatına gelecek olursak 7.000 TL’ye gelmiş durumda. 7.000 TL aşılırsa ilk etapta 7.300 TL seviyelerini göreceğiz. Bu seneki beklentimiz yılın ilk yarısı itibarıyla 7.500-8.500 TL seviyeleridir. Yılın ikinci yarısı itibarıyla da 9.000 TL seviyelerini bekliyorduk. Şimdi bu hedefleri revize edeceğiz. Belki de sene sonu itibarıyla 10.000 TL’yi görebiliriz, ancak bunu söylemek için şu an erken. Yılın ilk 6 ayı için fiyatlar 7.500-8.500 TL bandına doğru gidecek gibi görünüyor.

