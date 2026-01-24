  • İSTANBUL
Dünya
13
Yeniakit Publisher
ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!

ABD birkaç eyaletinde etkili olması beklenen kar fırtınası uyarısı sonrası marketlerdeki raflar bomboş kaldı.

#1
Foto - ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!

Kış aylarında dünyanın pek çok yerinde sert geçen mevsimin ABD'yi de büyük ölçüde vuracağı haber edildi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yarısından fazlasının ileriki günlerde yoğun kar yağışıyla birlikte "dondurucu soğukların" etkisi altına gireceği belirtildi.

#2
Foto - ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!

"TARİHİ NİTELİKTE" BİR FIRTINA GELİYOR Teksas eyaletinin doğusundan ülkenin güneyine kadar uzanan geniş bir bölgede "felç edici bir buz fırtınası" görülebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "tarihi nitelikte" olacağı ifade edilen karlı ve fırtınalı havanın bugünden itibaren ülkenin orta kesimlerini etkisi altına alacağı ve doğuya doğru ilerleyerek "yaygın buzlanma ve tehlikeli soğuklar" getireceği vurgulandı.

#3
Foto - ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!

30 SANTİMETRE KAR BEKLENTİSİ Açıklamada, ülkenin kuzey bölgelerinde yaklaşık 30 santimetre kar yağışı beklendiği, güneyde Teksas ve Virginia eyaletlerini de kapsayan geniş bir bölgede ise karla karışık yağmur olasılığının ağır bastığı aktarıldı.

#4
Foto - ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!

ABD medyasına açıklama yapan bazı hava tahmin uzmanları da, pazar gününe kadar en az 172 milyon kişinin söz konusu olumsuz hava şartlarına maruz kalabileceğini kaydetti.

#5
Foto - ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!

SICAKLIK -45 DERECEYE KADAR DÜŞEBİLİR ABD hava tahmin uzmanları, hafta sonu ülkenin bazı kesimlerinde hava sıcaklığının -45 dereceye kadar düşebileceği öngörüsünü paylaştı.

#6
Foto - ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!

Uzmanlar, şiddetli rüzgarların da etkisiyle, "felaket boyutunda buzlanma" meydana gelebileceği, bu durumun uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği ve seyahat edecekler için oldukça tehlikeli koşullar oluşturabileceği uyarısında bulundu.

#7
Foto - ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!

SÜPERMARKETLERDE RAFLAR BOŞALDI ABD coğrafyasının çoğunu etkisi altına alacak hava şartlarına karşı yetkililer vatandaşları, mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda uyarırken, alışveriş merkezlerine akın eden Amerikalılar süpermarketlerdeki rafların çoğunu boşalttı.

#8
Foto - ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!

New York ve New Jersey civarındaki market ve süpermarketlerin özellikle su, ekmek ve makarna gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflar müşteri akınına uğrarken, alışveriş arabaları ağzına kadar dolduruldu.

#9
Foto - ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!

10'DAN FAZLA EYALETTE OLAĞANÜSTÜ HAL Ülkede, 10'dan fazla eyalette söz konusu hava şartları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi, okullar da tatil edildi.

#10
Foto - ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!

ABD genelinde hizmet veren zincir market grupları da söz konusu hava şartlarında müşterilerine hizmet sağlamak için hazırlık yaptıkları, gıda ürünlerinin yanında, pil, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmemesi için ek önlem aldıkları bilgisini paylaştı.

#11
Foto - ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!

ACİL DURUM OPERASYON MERKEZLERİ KURULDU New York ve New Jersey Liman İdaresi de (PANYNJ), bu hafta sonu beklenen kar fırtınası öncesinde John F. Kennedy, Newark Liberty ve LaGuardia uluslararası havalimanlarında ek personel ve kar temizleme ekipmanıyla donatılmış acil durum operasyon merkezleri kurulduğunu açıkladı.

#12
Foto - ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı!

İki eyalete ortak hizmet veren en yoğun 3 havalimanından uçuş yapacak yolcuları uçuş iptallerine karşı uyaran PANYNJ yetkilileri, yolcuların uçuş durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

