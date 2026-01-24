Düşman radarlarını kör edecek! Yeni nesil uçak projesi için 1.3 milyar dolarlık dev bütçe ayrıldı

Block-I uçağının, Güney Kore’nin mevcut hava ve füze savunma mimarisi ile müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliği artırması hedefleniyor. DAPA, sistemin taarruz uçakları, istihbarat platformları ve insansız sistemler için daha güvenli erişim sağlayarak gelecekteki müşterek operasyonlarda önemli bir rol üstleneceğini bildirdi. Block-I programına paralel olarak DAPA, ilk uçağın olgunluğa ulaşmasının ardından Block-II olarak adlandırılan devam niteliğindeki bir sürümün geliştirilmesini planladığını doğruladı. Gelişmiş modelin daha ileri elektronik taarruz teknolojilerini ve genişletilmiş görev setlerini içermesi bekleniyor, ancak zamanlama ve bütçeye ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı. Güney Kore hâlihazırda elektronik harp desteği için sınırlı sayıda modifiye edilmiş uçak ve kara konuşlu sistemlere dayanıyor. Yeni program, havadan icra edilen ve özel görevler için tasarlanmış bir elektronik taarruz kabiliyeti kazandırmayı amaçlıyor.