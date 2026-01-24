Düşman radarlarını kör edecek! Yeni nesil uçak projesi için 1.3 milyar dolarlık dev bütçe ayrıldı
Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirecek yeni nesil elektronik harp uçakları için 1.29 milyar dolarlık devasa bir bütçe ayırdı. LIG Nex1 iş birliğiyle yürütülecek olan "Block-I" programı, düşman komuta ağlarını geniş alanlı karıştırma yöntemiyle felç etmeyi amaçlıyor. 2034 yılında hizmete girmesi planlanan bu platformlar, geleceğin müşterek operasyonlarında müttefik kuvvetlere yüksek güvenlikli erişim sağlayacak.