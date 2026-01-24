  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Düşman radarlarını kör edecek! Yeni nesil uçak projesi için 1.3 milyar dolarlık dev bütçe ayrıldı
Düşman radarlarını kör edecek! Yeni nesil uçak projesi için 1.3 milyar dolarlık dev bütçe ayrıldı

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirecek yeni nesil elektronik harp uçakları için 1.29 milyar dolarlık devasa bir bütçe ayırdı. LIG Nex1 iş birliğiyle yürütülecek olan "Block-I" programı, düşman komuta ağlarını geniş alanlı karıştırma yöntemiyle felç etmeyi amaçlıyor. 2034 yılında hizmete girmesi planlanan bu platformlar, geleceğin müşterek operasyonlarında müttefik kuvvetlere yüksek güvenlikli erişim sağlayacak.

Foto - Düşman radarlarını kör edecek! Yeni nesil uçak projesi için 1.3 milyar dolarlık dev bütçe ayrıldı

DAPA, Block-I olarak adlandırılan programın, düşmanın entegre hava savunma sistemleri ile elektronik komuta ağlarının sürekli karıştırma faaliyetleri yoluyla etkinliğinin düşürülmesini hedefleyen, büyük ve özel görevli elektronik harp uçaklarının geliştirilmesine odaklandığını bildirdi. Kurum, geliştirme planını Güney Kore savunma sanayiinde faaliyet gösteren LIG Nex1 ile gerçekleştirilen resmî bir toplantıda ele aldı.

Foto - Düşman radarlarını kör edecek! Yeni nesil uçak projesi için 1.3 milyar dolarlık dev bütçe ayrıldı

Mevcut plana göre Block-I uçağının 2034 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Platformun, yoğun şekilde savunulan bölgelerin dışından düşman radarları, sensörleri ve komuta bağlantılarına karşı stand-off elektronik taarruz kabiliyeti icra etmesi ve müteakip hava harekâtlarına imkân sağlaması öngörülüyor. DAPA tarafından paylaşılan bilgilere göre uçak, nokta hedeflere yönelik saldırılar yerine geniş alanlı karıştırma görevleri icra edecek şekilde tasarlanacak. Bu sayede bir rakibin hava savunma ağının birden fazla katmanı eş zamanlı olarak etkilenebilecek. Kurum, spesifik hava platformu veya sensör konfigürasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaşmazken, platformun uzun havada kalış süresi ve gelişmiş karıştırma yüklerini desteklemek amacıyla yüksek elektrik güç üretimi için optimize edileceğini belirtti.

Foto - Düşman radarlarını kör edecek! Yeni nesil uçak projesi için 1.3 milyar dolarlık dev bütçe ayrıldı

Block-I uçağının, Güney Kore’nin mevcut hava ve füze savunma mimarisi ile müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliği artırması hedefleniyor. DAPA, sistemin taarruz uçakları, istihbarat platformları ve insansız sistemler için daha güvenli erişim sağlayarak gelecekteki müşterek operasyonlarda önemli bir rol üstleneceğini bildirdi. Block-I programına paralel olarak DAPA, ilk uçağın olgunluğa ulaşmasının ardından Block-II olarak adlandırılan devam niteliğindeki bir sürümün geliştirilmesini planladığını doğruladı. Gelişmiş modelin daha ileri elektronik taarruz teknolojilerini ve genişletilmiş görev setlerini içermesi bekleniyor, ancak zamanlama ve bütçeye ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı. Güney Kore hâlihazırda elektronik harp desteği için sınırlı sayıda modifiye edilmiş uçak ve kara konuşlu sistemlere dayanıyor. Yeni program, havadan icra edilen ve özel görevler için tasarlanmış bir elektronik taarruz kabiliyeti kazandırmayı amaçlıyor.

